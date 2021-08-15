Утираем нос соперникам — финансовый гороскоп на 16 августа

Сегодня нужно больше конкурировать и надеяться на помощь коллег.

Овен

Овны сегодня могут придумать необычные способы решения традиционных профессиональных вопросов. Возможно, у вас возникнут интересные идеи при чтении профессиональной литературы, и вы поймете, что некоторые дела можно выполнять намного быстрее и эффективнее, чем раньше. Используйте этот день для тестирования новых методов работы и технических новшеств.

Телец

Тельцам в этот день может поступить финансовая поддержка от деловых партнеров или родственников. Это хорошее время для подготовки финансовых отчетов и аналитической работы. Старайтесь подходить к любой работе основательнее и доводите начатые дела до конца – сегодня у вас это получится. Бизнесменам рекомендуется проводить анализ своего бюджета и оценку имущества.

Близнецы

Близнецам в этот день можно не предпринимать личных инициатив и положиться на активность своих деловых партнеров. Возможно, вам сделают предложение по дальнейшему развитию сотрудничества. Это удачный день для торгово-закупочной деятельности и выполнения клиентских заказов. Любые спорные вопросы вполне поддаются согласованиям и компромиссным решениям.

Рак

Раки сегодня могут быть обеспечены выгодной работой, если будут стремиться к взаимопониманию с коллегами и подчиненными. Гармоничный психологический климат в трудовом коллективе является немаловажным фактором, способствующим росту производительности труда. Если у вас были напряженные отношения с кем-то из коллег, то самое время сделать шаги к примирению.

Лев

Львы сегодня будут иметь достаточные условия для реализации талантов и способностей в профессии. Возможно, перед вами будет стоять задача, требующая нестандартного подхода, и вы прекрасно с этой задачей справитесь. Вы сможете занять призовое место в творческих конкурсах, кастингах. Воздержитесь от проведения деловых встреч по вашей личной инициативе.

Дева

Девам сегодня вряд ли удастся усидеть сразу на двух стульях. Возможно, ситуация сложится таким образом, что вам придется делать однозначный выбор в том вопросе, который сейчас для вас наиболее актуален. Вы получите поддержку со стороны членов семьи и близких родственников. Основательность в работе крайне необходима для устойчивого положения в занимаемой должности.

Весы

Весы в этот день могут проявить чудеса изобретательности и предприимчивости. Ваша сила сейчас в умении кооперироваться с другими людьми и расширении своих деловых связей. Вопросы развития сотрудничества на данный момент могут выйти на первый план и принести максимальную выгоду. Своевременное поступление информации поможет вам в принятии взвешенных решений.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется действовать строго по плану, последовательно и целеустремленно. Если у вас есть возможность выбирать работу, или назначать цену за свою работу, то ориентируйтесь на максимальную оплату своего труда – в этом случае вы действительно сможете заработать больше денег. Главным критерием вашей работы на данный момент является уровень доходов, который вы сможете получить.

Стрелец

Наиболее приоритетным и успешным направлением в деятельности Стрельцов является учеба и повышение уровня профессиональных знаний. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, за счет чего вы сможете гораздо быстрее повышать свою квалификацию. Бизнесменам рекомендуется совершать командировки с целью поиска более выгодных рынков.

Козерог

У Козерогов сегодня удачный день для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами перед банками и налоговыми органами. Встреча с кредиторами позволит придти к компромиссному решению, которое устроит все стороны. Вы можете почувствовать, что кто-то оказывает вам покровительство. При необходимости вы сможете подать заявку в банк на кредит с хорошими шансами на ее одобрение.

Водолей

Водолеям удастся добиться согласия сразу с несколькими контрагентами и подписать многосторонний договор о партнерском сотрудничестве. Также это благоприятное время для публичных выступлений, участия в конференциях, собраниях, сдачи экзаменационных заданий. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в составе группы или бригады над выполнением клиентских заказов.

Рыбы

Рыбам в этот день будет намного легче работать и добиваться высоких результатов. Во многом это связано с улучшением делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег. Сейчас ничего нового придумывать не нужно, делайте добросовестно то, что умеете. Целеустремленность и последовательность в делах поможет вам добиться успеха.