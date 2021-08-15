Окунаемся в любовь с головой: к чему готовиться в ближайшие три недели

Венера переходи в Весы и помогает нам наладить разорванные отношения любых разрядов.

Переход Венеры с 16 августа до 10 сентября в Весы, знак своей обители – благоприятный транзит сам по себе и для всех.

Планета, находясь в своём знаке силы, раскрывает свои лучшие качества, несмотря даже на параллельные конфликты других планет между собой, которые, конечно, также влияют на событийную среду. Поэтому от транзита планеты любви и гармонии можно ждать не только потепления в контактах самого разного уровня, но и более благополучного развития начинающихся в это время любовных романов, завязывания новых партнёрских отношений и сотрудничества.

Венера в своём родном знаке, да ещё при гармоничных связях с другими планетами может «вытаскивать» безнадёжно испорченные дипломатические отношения и даже помирить непримиримых или заставить заключать пакты о ненападении. Более благоприятное время приходит и для творческих людей, деятелей искусств, ну а общество в этот трёхнедельный период наверняка не останется без ярких культурных событий.

Взаимосвязей Венеры с другими планетами будет не так уж много, но все они смотрятся очень важными.

Первые значимые аспекты Венеры в этом транзите пройдут в ауре полнолуния 22-23 августа – Венера одновременно будет сочетаться позитивными аспектами с Лунными узлами и Сатурном. В эти дни могут состояться очень важные, для многих долгожданные контакты и знакомства, признания в любви, очень вероятны и благоприятны образования новых союзов. И даже сам день полнолуния, воскресенье, 22 августа обладает достоинствами и перспективными энергиями на будущее.

С понедельника 30 августа в знак Весов под покровительство хозяйки знака перейдёт и Меркурий, усиливая влияние Венеры и природы знака Весы.

Завершающая фаза транзита Венеры по Весам пройдёт весьма бурно – и опять сразу двумя противоречивыми аспектами: напряжённым с Плутоном и дружественным с Юпитером в понедельник, 6 сентября. Учитывая внешнюю планетную картину, близость новолуния (7 сентября) и природу планет, аспекты могут соответствовать довольно ярким событиям в финансовой сфере, вынести на гребень волны какие-то резонансные факты, связанные с публичными персонами, титулованными особами, высокими чиновниками и руководителями. Что любопытно, в эти же дни Венера окажется в соединении с известной звездой Арктур (Arcturos, «сторож медведя»), имеющей в большей степени позитивную характеристику влияния, что может добавить красок в панораму этих дней.