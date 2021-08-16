Отрываемся от реальности – любовный гороскоп на 17 августа

Сегодня мы растворимся в своих мечтах и грезах. Благо, всего на день.

Овен

Влюбленным Овнам день добавляет вдохновения - и особенно благоприятствует Овнам, которые ценят и берегут в своих отношениях общность взглядов. Сумеют ли Овны использовать в полной мере отличный романтический потенциал этих суток, зависит от того, смогли ли они сбросить груз вчерашних проблем.

Телец

Эти сутки склоняют Тельцов к легкому авантюризму в делах сердечных, что может войти в конфликт с их привычным стилем мышления и манерой общения. Совместить свой природный практицизм с возвышенным или легкомысленным романтичным настроем многим Тельцам будет сложно, придется выбрать что-то одно.

Близнецы

Этот день вселяет в Близнецов надежду на личное счастье и напоминает им, что истинная любовь выдержит все испытания. Но важным условием «любовного уравнения» при этом становится личность партнера: формула удачи работает лишь при условии, что у вас схожее понимание основных жизненных принципов.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам и их любимым идти легким путем. Романтику не обязательно искать под луной или в комфортной расслабляющей обстановке, ее вполне можно найти и в совместных занятиях полезным делом. Например, вы можете поучаствовать в волонтерском проекте или помочь «братьям меньшим».

Лев

Сегодня любовь для Львов - живительный источник вдохновения и веры в себя. При этом многие представители знака будут идеалистами и легко могут оказаться у ворот призрачного мира любовных иллюзий. Звезды советуют им не строить воздушных замков и ценить по достоинству то, что предлагает реальность.

Дева

В эти сутки Девы склонны идеализировать себя, партнера или ситуацию. Если их инициативы не дали ожидаемого эффекта, Девы спрячутся в свою раковину и начнут искать утешение в виртуальном мире. Это не лучший день для свидания, которое должно разворачиваться по всем стандартным общепринятым ритуалам.

Весы

Сегодня Весы могут довериться в любви судьбе, случаю или собственным добрым предчувствиям: они не обманут. Звезды не только охотно исполняют их сиюминутные романтические желания, но и начинают осуществлять их былые любовные надежды и расчеты. Проблемой может стать отсутствие быстрой обратной связи.

Скорпион

В этот день влюбленным Скорпионам может изменить их чутье, а также чувство меры. Они будут щедро одаривать своих любимых, но проблема вовсе не в этом: под влиянием романтических порывов многие представители знака способны изменить своим базовым принципам, не думая, что потом будут об этом жалеть.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам важно не свернуть с того пути, на котором их ждет настоящее счастье. Источниками их везения будут духовная и моральная сила, а источником проблем - наоборот, та или иная слабость. Особенно опасны неадекватная самооценка и склонность поддаваться вредным обольщениям.

Козерог

В этот день Козероги избавлены от любовных провалов и катастроф, но не от волнений. Если вы затеяли необычное свидание или какую-то авантюру, вас ждет бонус в виде счастливого случая. А вот рутинные стандартные сценарии сегодня могут не работать, сопровождаться лишними приключениями или расходами.

Водолей

Водолеям не стоит терять время, если они хотят вернуть счастливое прошлое и попробовать начать отношения с условного нуля. В этом случае судьба охотно поможет им восстановить контакт с партнером или подстроить встречу. Новые знакомства также будут овеяны флером прошлого, хорошо ли это, решать вам.

Рыбы

Сегодня в делах сердечных Рыбам вредит отрыв от действительности, им не стоит утопать в своих чувствах и мечтах. Для диалога с любимым человеком это не самый удачный день, но вы можете прислушаться к словам общих друзей или посмотреть фильм с сюжетом, близким к вашей личной любовной реальности.