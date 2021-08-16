Работаем на перспективу — финансовый гороскоп на 17 августа

Сегодня лучше браться за те дела, которые принесут нам пользу в ближайшем будущем.

Овен

Овны, имеющие свой бизнес, в начале дня могут столкнуться с нарушениями в договорных отношениях. В это время лучше не подписывать важных документов. Также может усилиться конкурентная борьба. Вторая половина дня благоприятствует руководителям и управленцам в проведении структурных реформ и кадровых перестановок.

Телец

У Тельцов этот день является важным с точки зрения соблюдения трудовой дисциплины. Постарайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. В это время вы можете почувствовать в себе лень и полное неприятие какой-либо деятельности. Во второй половине дня это состояние поменяется, вы сможете вполне конструктивно развивать партнерское сотрудничество и заниматься обслуживанием клиентов.

Близнецы

Близнецам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от любой финансовой деятельности спекулятивного характера. Воздержитесь от заимствований и валютного обмена. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто занимается техническим обслуживанием компьютеров, автомобилей и прочей техники. Хорошо проявят себя изобретатели, рационализаторы, мастера сервисных центров.

Рак

Ракам в начале дня не рекомендуется подписывать договор аренды и производить перестановки в офисе. Работа с документами в это время может быть связана с ошибками и путаницей. Деловые поездки и встречи также могут сорваться. Вторая половина дня благоприятствует для учебы и проведения рекламных мероприятий, направленных на привлечение клиентов.

Лев

Львам звезды не советуют планировать на утренние часы деловые встречи и поездки. Возможно, в это время вам будет поступать ложная информация – возрастает вероятность ошибок в работе с цифрами. В торговле может наблюдаться снижение покупательского спроса. Вторая половина дня благоприятна для работников строительных организаций и коммунальных служб.

Дева

Девам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от крупных финансовых расходов. Ваши расчеты на высокие доходы в это время могут не оправдаться. Могут возникнуть сложности с оформлением кредитов и оплатой текущих счетов. Вторая половина дня складывается удачно для тех, кто работает в сфере услуг в магазинах, салонах красоты, фитнес клубах и на транспорте.

Весы

Весам с утра лучше воздержаться от деловых инициатив. Это неблагоприятное время, поскольку вам трудно будет правильно просчитать последствия от тех или иных своих действий. Вторая половина дня складывается успешно для дохода от сделок с недвижимостью и ремонтно-строительных работ. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Скорпион

Утром Скорпионам не рекомендуется проводить деловые встречи и отправляться в поездки. Не следует доверять обещаниям в это время – в противном случае вы можете стать жертвой обмана. Вторая половина дня напротив, благоприятна для деловых контактов с теми, в ком вы сами заинтересованы. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей.

Стрелец

Стрельцам в начале дня рекомендуется не расходовать деньги на покупку электроники и технических новинок. Не поддавайтесь на призывы рекламы купить тот или иной товар – сейчас ваши приобретения могут оказаться неудачными. Вторая половина дня благоприятна для тех, кто подрабатывает на выполнении частных заказов. Также вам могут предложить поработать во внеурочное время, выйти на подмену коллеги.

Козерог

В утренние часы Козерогам рекомендуется дистанцироваться от контактов с начальством. Старайтесь не попадаться начальству на глаза без крайней производственной необходимости. В противном случае вам могут сделать замечание, и это негативно повлияет на уровень вашей работоспособности в течение всего дня. В конце дня успешно пойдет работа, рассчитанная на получение результата в перспективе.

Водолей

Водолеи в начале дня могут получить известия издалека, которым звезды не советуют придавать серьезного значения. Постарайтесь не делать ничего тайного, секретного, связанного с нарушением норм закона или служебных инструкций. Во второй половине дня ваши отношения с начальством могут укрепиться. Вам могут поручить ответственное задание, которое подчеркнет особо доверительный характер ваших отношений.

Рыбы

Рыбам не рекомендуется заниматься финансовыми операциями, связанными с использованием кредитных банковских карт и электронных платежных систем. Следите строже за соблюдением мер безопасности, если приходится оплачивать счета с использованием интернета. Вторая половина дня благоприятствует руководящим работникам.