Добиваемся всего и сразу – гороскоп на 17 августа

9-10 лунные сутки. Сегодня взаимодействие светил и Юпитера возвращает оптимизм, побуждает вновь объединиться ради неоконченного важного дела или вернуться в группу единомышленников.

День помогает получить поддержку от влиятельных людей и популярных сообществ, включая международные. Будет подчеркнут моральный и духовный срез событий. Мелкие препятствия будут преодолены. Отдельные неудачи и недоразумения будут замяты - или в них найдется позитивная грань, искупающая недостатки. Приятные стороны дня: великодушие, дружелюбие, благотворительность, щедрость. Причины проблем: идеализм, мечтательность, доверчивость.

Овен

Овнам этот день поможет взять барьер и сохранить оптимизм. Они устранят или обойдут мелкие преграды на своем пути, смогут вновь присоединиться к своей команде или международному сообществу. В этом им помогут личные таланты или влиятельные друзья. День поощряет «высокие» мотивы: духовный рост, служение группе или идее. Возможны успехи у воспитателей, путешественников, артистов, тренеров, медиков.

Телец

Сегодня успехи вероятнее у Тельцов-идеалистов и романтиков, а также у тех представителей знака, которые отличаются широким кругозором и взглядами. День помогает добиться успеха в необычных ситуациях, во взаимодействии с яркими личностями, большими группами людей или иностранными компаниями. Не стоит планировать на эти сутки скучную монотонную рутинную работу, требующую повышенной скрупулезности.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит искать поддержку у внешнего мира, в своем окружении или за рубежом. Этот день помогает разрешить правовую или идеологическую сторону ситуации, частично вернуть равновесие в семью или в партнерский союз. Лучше не брать «помощь» из сомнительных источников, а действовать в рамках правил. Моральную поддержку может оказать популярное сообщество или конкретное авторитетное лицо.

Рак

Сегодня Раки делают то, что должны, а энтузиазм приходит к ним по мере развития сюжета. Заразить увлеченностью могут коллеги. Отличные сутки для работы на коллективное благо или большую идею. День будет особенно ярким и насыщенным, если вы работаете в иностранной компании, с иногородними клиентами, в крупной общественной или распределительной системе, в сфере услуг, медицины, благотворительности.

Лев

Оптимистичный настрой этого дня поможет Львам мысленно «приподняться над землей». Его причиной может стать вера в свою миссию или в таланты детей, надежда на отпуск, творческий успех, покровительство или идеальную любовь. Духовный подъем заставит забыть о мелочах жизни и искупит многие неудобства, но опасен для материальных дел, лучше не заниматься в эти сутки бизнесом и финансовыми вопросами.

Дева

Сегодня Девам лучше отложить важные дела. Дымовая завеса вдохновения и романтики, свойственная этим суткам, обеспечит «анестезию» и утешение в огорчениях - но также снизит критичность и бдительность, повысит идеализм и доверчивость, помешает увидеть недостатки и распознать угрозы. Стоит знать меру в домашних преобразованиях и гостеприимстве, быть осторожнее в выборе друзей, лекарств, жилья.

Весы

Весам этот день сулит удачу. Она может принять вид материальной выгоды, вернувшейся надежды или морального удовлетворения. Не всегда причиной их везения будет счастливый случай: гораздо чаще это будет приятный плод их прежней дальновидности, предусмотрительности и верного выбора. Охранять и вести их будут не магические невидимые силы, а хороший план, группа друзей или правильная система взглядов.

Скорпион

Сегодня звезды могут подарить Скорпионам успех в отдельных делах, но не гарантируют стабильности, защищенности и прогресса в самом главном. Если то или иное приключение завершилось удачно, поблагодарите людей и судьбу, но не спешите вдохновенно строить на этой основе большие планы: скорее всего, вас ждет тупик или убыточный проект. День может склонить к расточительности или благотворительности.

Стрелец

Сегодня звезды обещают Стрельцам успех в делах, а возможно, и минуту личной славы. Многих Стрельцов выручит вера в себя или того человека, от которого они зависят. Также, их может вдохновить чей-то пример. Если что-то пошло не так, провал смягчит моральная компенсация. Важно избегать ложных утешений в виде фантазий и обольщений, искажающих правду. Не стоит злоупотреблять лекарствами и алкоголем.

Козерог

Сегодня Козероги могут надеяться на везение в критичных условиях, на чужбине и в ходе приключений. Также, фортуна будет добра к их детям или горячо любимому детищу, например, творческому проекту. Чтобы ускорить выход из кризиса, не помешает проявить креативный подход и немного авантюризма, но строго в рамках задачи. Нежелательно приступать к важным делам и делать из случившегося системные выводы.

Водолей

Этот день дарит Водолеям позитивный настрой с ноткой ностальгии. Возможна встреча с бывшим партнером или единомышленником. Неплохой момент для примирения на основе общих взглядов и идеалов. Полезно общение с прежней командой или погружение в былые мечты: и то, и другое зарядит вдохновением на ближайшие месяцы. Требуется внимательность при распоряжении ресурсами: возможна утечка или перерасход.

Рыбы

Сегодня Рыбы склонны при любом дискомфорте прятаться в раковине своих иллюзий, что не очень хорошо для их дел и связей. Удачливее прочих окажутся Рыбы, которые сумеют выйти из-под власти собственных эмоций и отречься от преждевременных надежд, найдут в себе силы ориентироваться на объективные данные, внешние обстоятельства или общественное мнение. Для личных начинаний этот день не рекомендуется.