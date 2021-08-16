Они не умеют прощать: астрологи перечислили четыре самых мстительных знака зодиака

Астрологи рассказали, с представителями каких знаков зодиака следует быть более осторожными. Часто они могут грубо ответить, припомнить былое и даже отомстить.

Самыми свирепыми и упрямыми эксперты назвали Скорпионов. Отменная память позволяет представителям этого знака не забыть оскорбления и малейшие ссоры. Скорпионы настолько злопамятны, что никогда не простят человека, если он однажды причинил хоть немного страданий. Однако случается, что представители знака делают вид, что простили человека, но на самом деле они ненавидят его и жаждут мести.

С виду тихие и робкие Рыбы в глубине души не смогут вновь полюбить тех, кто обидел их. Сперва представители этого знака копят претензии, а в удобный для них момент выливают этот поток злобы и даже мстят. При этом Рыбы отличаются прекрасной коммуникабельностью, поэтому их обидчика долгое время будут осуждать в общей компании.

Тельцы, по мнению астрологов, долго копят обиды. Тот, кто перешел дорогу представителям этого знака, спустя время столкнется с массой проблем. Тельцы нападают незаметно, но метко, и превращают жизнь обидчика в настоящий кошмар.

Девы — мастера язвительных шуток, двусмысленного сарказма и негатива. Представители данного знака до последнего будут издеваться над обидчиком. Однако, как сообщает Пятый канал, веской причины у такого поведения нет. Обычно причина — это сущая мелочь.