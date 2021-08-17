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Астрологи назвали трех главных счастливчиков второй половины 2021 года

17 августа 2021ГороскопыУника Новости

Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, для которых до конца 2021 года обстоятельства сложатся наилучшим образом, пишет The Times of India.

Астрологи назвали трех главных счастливчиков второй половины 2021 года

Телец

Людям, которые родились под этим знаком, удастся поправить до конца года свое финансовое положение и развить бизнес. Отдельных Тельцов ждет карьерный рост. Все семейные проблемы разрешатся. Из этого года Тельцы смогут выжать максимум бонусов.

Скорпион

Людей, которые появились на свет под этим созвездием, ждут прогресс и процветание. У представителей этого знака огромное количество идей и планов, которые удастся реализовать, а лучшим временем для крупных вложений станет сентябрь. Несчастливые в нынешних отношениях Скорпионы смогут найти нового партнера.

Весы

Весов ждет продвижение по карьерной лестнице, и, хотя с конца сентября до середины октября Меркурий будет ретроградным, в целом все останется по-прежнему. 2021 год является идеальным временем для вступления в брак и начала романтических отношений.

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