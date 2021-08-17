Двигаемся по накатанной — финансовый гороскоп на 18 августа

Не самое лучшее время гнуть свою линию. Лучше делать то, что у вас выходит очень хорошо.

Овен

Овнам в этот день звезды не советуют искать обходные пути на пути к поставленной цели. Особенно это относится к взаимоотношениям с начальством. Не пытайтесь скрывать от начальства истинное положение дел и как-то приукрашивать результаты своего труда – это только повредит вашей деловой репутации. Также вы не застрахованы от проверок, ревизий и контрольных закупок представителями фискальных властей.

Телец

У Тельцов в этот день могут быть недоразумения с деловыми партнерами, сотрудничество с которыми проходит в дистанционном режиме. Например, вы можете неправильно понять текст сообщения в ходе деловой переписки по электронной почте. Также могут быть накладки и несогласованности в торговле и на транспорте. Старайтесь не давать никаких обещаний – выполнить обещания будет нелегко.

Близнецы

Близнецы сегодня могут обнаружить, что для реализации планов им не хватает финансовых ресурсов. Возможно, вам потребуется потратить больше денег, чем вы себе планировали. В итоге нужной суммы денег может не оказаться в наличии. Не лучшее время для руководящих работников, сосредоточенных на проведении реформ или на техническом переоснащении.

Рак

Во время переговоров о сотрудничестве с деловыми партнерами, Ракам не помешало бы навести справки о контрагентах. Возможно, вы выясните, что финансовое и организационное положение ваших потенциальных партнеров совсем не такое радужное, как вам пытаются представить. В вопросах делового сотрудничества пользуйтесь правилом «доверяй, но проверяй».

Лев

Львам сегодня рекомендуется дистанцироваться от конфликтных ситуаций и разбирательств, которые могут возникнуть в трудовом коллективе. Старайтесь подходить объективно к оценке профессиональных качеств коллег и воздерживаться от критических замечаний. Недопустимо делать критические замечания в адрес коллег, поскольку это может ухудшить психологический климат в трудовом коллективе.

Дева

У Дев сегодняшний день может быть связан с трудностями при проведении рекламных мероприятий. Возможно, вы попытаетесь привлечь клиентов к своим товарам и услугам, однако рискуете пойти по наиболее затратному и неэффективному пути. Это не лучший день для учебы и прохождения собеседования. В ходе текущей работы отдавайте предпочтение тем делам, в которых у вас имеется большой опыт.

Весы

У Весов в этот день все может валиться из рук, особенно если речь идет о завершающем этапе работы над каким-то проектом. Возможно, вы недостаточно внимания уделяете качеству работы и это может привести к тому, что придется многое заново переделывать. Также постарайтесь переключиться на ту работу, которую вы можете выполнять без помощи коллег, в индивидуальном порядке.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут столкнуться с трудностями при работе с информацией. Возможно, вы что-то напутаете с деловыми бумагами и будете много времени терять на разбирательство, поиск и исправление ошибок. Не следует доверять обещаниям при проведении деловых встреч. Наиболее проблемно может сложиться этот день для торговцев, консультантов и водителей транспорта.

Стрелец

У Стрельцов, зарабатывающих на недвижимости, сегодняшний день может стать если не убыточным, то и не приносящим существенного дохода. Возможно, будет повреждено недвижимое имущество, которое вы сдаете в аренду или сами арендуете с целью ведения бизнеса. Может состояться разбирательство с арендодателем по поводу условий пользования недвижимостью.

Козерог

Козероги сегодня могут столкнуться с трудностями при деловом партнерском взаимодействии. Возможно, вы почувствуете, что на вас оказывают давление или пытаются использовать. Этому может способствовать ваше эмоционально неустойчивое состояние. Старайтесь контролировать свои эмоции и дистанцироваться от стрессовых ситуаций. Воздержитесь от переговоров, деловых поездок и встреч.

Водолей

Попытки Водолеев получить дополнительный доход за счет неофициальной подработки могут сегодня потерпеть неудачу. Если вы выполняете частные заказы, то обязательно берите предоплату. В противном случае заказчики могут вас обмануть. Деятельность в рамках закона обезопасит вас от неприятностей. Будьте готовы к проверкам, ревизиям со стороны представителей фискальных властей.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам спокойно и последовательно выполнять свои профессиональные обязанности. Не обращайте внимания на предложения что-то поменять в своей работе или применить технические новинки. Любые перемены с целью усовершенствования только затормозят и усложнят вашу работу. Главное для вас четко выдерживать сроки выполнения работы и не нарушать график.