Режим «контрастного душа» — любовный гороскоп на 18 августа

Сегодня не все в отношениях будет идти так, как мы хотим. Придется что-то терпеть. Например, холодность партнера.

Овен

Сегодня между Овнами и их партнерами возможны размолвки на почве стиля и вкусов, а также на таком благодатном для разногласий поле, как финансы. Некоторые проблемы могут возникнуть из-за временной повышенной занятости Овнов или из-за их вынужденной мелочности. Это не лучший день для первой встречи.

Телец

Сегодня Тельцам удобнее выражать свои чувства конкретными делами: партнера восхитят их ловкость, изобретательность, целеустремленность и прагматизм (в ситуациях этого дня он весьма кстати). А вот дипломатические, эстетические и социально-поведенческие тонкости окажутся не самой сильной их стороной.

Близнецы

Сегодня романтическим планам Близнецов могут мешать их же повседневные хлопоты. Если вы заняты, звезды советуют подстроиться к требованию момента и не спорить с обстоятельствами. Отложив даже самое желанное долгожданное свидание, вы потеряете немного, так как оно наверняка будет чем-то подпорчено.

Рак

Сегодня Ракам сложно договориться с партнером о чем-то важном: результат будет половинчатым. Свободным Ракам не стоит ходить на свидания, если только они не оттачивают общие навыки социализации. Ракам, чье внимание «зависло» между двумя симпатичными им кандидатурами, будет нелегко сделать выбор.

Лев

Сегодня настроение у Львов вряд ли будет романтичным. Если они и проснутся с твердым намерением посвятить день любви, дальнейшее развитие событий заставит их пересмотреть планы. Не самым удачным окажется флирт с коллегой по цеху или помощником. Лучше воздержаться от оказания услуг объекту симпатий.

Дева

Сегодня в делах сердечных Девам часто изменяет чутье. Возможны проблемы с хорошим вкусом, не стоит выбирать в этот день значимый подарок любимому человеку. Зато все представители этого знака (в особенности, Девы-мужчины) будут незаменимы, если нужно срочно помочь объекту симпатий словом и делом.

Весы

Весам звезды советуют взять паузу в любовных делах (желательно, на пару дней). Обстоятельства мешают им проявить свои лучшие черты и подчеркнуть свою привлекательность. От свидания, важного разговора, долгого дистанционного контакта имеет смысл отказаться. Не стоит делать и высылать фото и видео.

Скорпион

Сегодня Скорпионам легче поладить с любимым человеком, если их отношения строятся по принципу сходства привычек или выросли из работы в одной сфере. В романтических союзах, основанных лишь на взаимной тяге противоположных природных начал, много досадных непопаданий в ноты чужого настроения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы отлично знают, как вести себя в теории, но на практике допускают в отношениях мелкие оплошности (особенно, когда дело касается материальной стороны или конкретных практических жестов). Звезды советуют воздержаться в этот день от выбора подарка, сюрприза, приглашения в ресторан.

Козерог

Козерогам день готовит каверзные моменты в отношениях. Не всем Козерогам по душе чувство юмора, демонстрируемое партнером или судьбой. Собственные шутки Козерогов тоже грозят обернуться против них, причем они поймут это лишь завтра. Им лучше не попадать в двойственное положение и не делать выбор.

Водолей

Влюбленных Водолеев звезды продолжают испытывать режимом «контрастного душа», и сегодня вновь настал период холода. Либо романтические планы столкнутся с препятствием, либо что-то заставит держать в себе чувства, уйти с радаров и спрятаться за ширмой отчуждения. Под вопросом успех новых знакомств.

Рыбы

Рыб звезды предупреждают, что атмосфера этих суток не располагает к лирике и приятной беседы с романтическим уклоном может не получиться. Зато партнер не прочь обсудить с вами деловые или бытовые тонкости. Если они вам скучны, изобразите хотя бы слабое подобие интереса: вашей половинке это важно.