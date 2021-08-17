Держим язык за зубами — гороскоп на 18 августа

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге советует выполнять долг и следовать инструкциям.

Если нужен выбор, лучше не строить догадок, а проверить варианты и сравнить результаты. Там, где нельзя доработать услугу и дошлифовать недостатки, уместен разумный компромисс. День хорош для деловых командировок, повышения мастерства, целевой помощи, модернизации производственных и бытовых процессов, прикладного программирования, изучения тонкостей менеджмента и логистики. Проблемные области: финансы, право, эстетика, дипломатия, косметика и другие «женские» сферы. Возможны обмены и возвраты покупок, пересмотры сделок.

Овен

Овнам сегодня придется стать терпеливыми, исполнительными, практичными и целеустремленными. Не стоит рассчитывать на быстрый взлет, к цели предстоит идти последовательными мелкими шагами. Хорошо мостить путь к карьере, повышать профессиональное мастерство и прокачивать полезные деловые навыки. Возможны финансовые заминки, проблемы выбора, неудачные покупки. Могут не ладиться контакты с женщинами.

Телец

Сегодня востребованы такие качества Тельцов, как практичность и трудолюбие. Природный материализм помогает им выбирать полезные направления действий, а удачное стечение обстоятельств позволяет делать то, что нравится и неплохо получается. Хорошо заниматься изобретательством, реализовывать технические задумки. Слабыми сторонами многих Тельцов будут эстетический вкус и тонкая целевая дипломатия.

Близнецы

Сегодня обстоятельства вынуждают Близнецов стать дотошными и въедливыми практиками, заняться тем или иным полезным трудом. Самое время погрузиться в рутинные домашние и производственные процессы, особенно, в уборку, мелкие обновления и ремонт, либо заняться нуждами близких и питомцев. Подходящий день для оказания услуг на дому. Один из приоритетов дня - безопасность, в том числе, финансовая.

Рак

Этот день Ракам лучше использовать для дружеских и деловых переговоров на узкие темы и для целевого сотрудничества. Не стоит питать завышенных надежд относительно финансовой и правовой сторон вопроса: в лучшем случае, будет достигнут временный компромисс. Нежелательно планировать на эти сутки романтические мероприятия, выбор постоянного места жительства, семейные совещания и важные покупки в дом.

Лев

Сегодня Львам придется отдать приоритет делам практическим. День помогает настроиться на решение рутинных задач или вновь включиться в затяжной неприятный процесс. Могут быть затронуты мелкие, но критичные нюансы карьеры, здоровья, содержания питомцев, отработки долгов. Возможен выбор «из двух зол». В общении придется руководствоваться не личными симпатиями, а служебной или иной необходимостью.

Дева

Сегодня Девы легко находят применение своим талантам и энергии. Есть шанс совместить работу и хобби. Успехи вероятнее в интеллектуальных и технических сферах с полезным уклоном - например, в изобретательстве, ремонтных работах или прикладном программировании. Также, день подходит для командировок, тренировок, разминок и кропотливой ручной работы. Реализация творческих задумок потребует расходов.

Весы

Этот день связан для Весов с тем или иным дискомфортом. Возможны бытовые неприятности, недомогания, юридические проблемы, финансовые ограничения, неудачные выборы, сложности в жилищных делах, отчуждение с родителями, минуты неприязни в общении с домочадцами или коллегами. Нежелательны покупки в дом и для личных нужд. Не рекомендуются лишние косметические процедуры. Не помешает соблюдать диету.

Скорпион

На этот день Скорпионы могут смело планировать командировки по насущным поводам, интенсивные информационные поиски и активные контакты с близким окружением. Это продуктивное время для тех Скорпионов, чья работа связана с менеджментом, разъездами, услугами, производством и логистикой. Скучать не дадут возникающие в ходе любого дела недоразумения. Помощников и попутчиков лучше искать среди мужчин.

Стрелец

Сегодня залог успеха в текущих делах для Стрельцов - практичность, а один из ее маркеров - умение зарабатывать и тратить, толково распоряжаться деньгами и вещами. Если назрел шоппинг, стоит отдать предпочтение полезным материалам и продуктам, инструментам для работы, лекарствам и другим нужным позициям, воздержаться от выбора нарядов, лакомств, косметики. При покупке возможен обмен или возврат.

Козерог

Козерогам сегодня стоит прилагать усилия лишь там, где их ждет отдача. Лучше выбирать конкретные технические и интеллектуальные направления, где возможны предметные разговоры и целевые действия, а выбор подсказывает практика. День хорош для командировок, изучения прикладных дисциплин, рабочей рутины. Зоны риска: эстетика, финансы, дипломатия. Нежелательны покупки, сделки, косметические процедуры.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно воспользоваться преимуществами, которые дает им судьба. Помешать реализации их планов может роковое тайное обстоятельство, вынужденная работа, незакрытый долг, изоляция или недомогание. Звезды рекомендуют заниматься лишь необходимыми мелочами, отложить новые траты, публичные заявления и выступления, решение юридических вопросов, романтические и развлекательные мероприятия.

Рыбы

Рыбам не стоит пропускать этот день, если они хотят обсудить практические детали текущего сотрудничества, поддержать клиентские, дружеские и другие полезные связи. Несмотря на недоразумения, такие переговоры дадут эффект, важно лишь не уходить в них от конкретного заявленного дискурса. Не стоит подписывать важные контракты, заключать сделки, обсуждать глобальные правовые и профессиональные темы.