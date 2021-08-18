Жизнь перевернется с ног на голову: знаки зодиака, которые встретят любовь этой осенью

В сентябре текущего года на любовь всех представителей зодиакального круга будет влиять Венера.

Некоторым знакам зодиака планета принесет гармонию в отношениях и новых возлюбленных, но кому-то придется остаться в аутсайдерах.

Осень приведет гармонию в отношения Близнецов, Весов и Водолеев. В жизни этих знаков появятся люди, готовые ответить на чувства взаимностью. Их отношения будут полны любви, нежности и романтических приключений.

Львы и Стрельцы будут находиться в привилегированном положении, так как Венера войдет в созвездие Весов. Огненные знаки настигнут яркие встречи. Однако астрологи предупреждают, что романы Львов и Стрельцов будут мимолетными и не самыми серьезными в их жизни.

В конце сентября Рыбы, Раки и Скорпионы будут плыть по течению, так как Венера войдет в созвездие Скорпиона. Данные знаки зодиака должны уделять больше внимания своим возлюбленным, чтобы сохранить гармонию в отношениях. При этом Водолеи могут столкнуться с расставанием из-за излишнего свободолюбия.