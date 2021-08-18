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ТОП-3 знаков зодиака, у которых всегда чешутся кулаки

18 августа 2021ГороскопыГоворит Уфа

Есть люди, которые не способны контролировать свои эмоции, а потому в порыве скандалов могут распустить руки и перевести обычную ссору в драку.

ТОП-3 знаков зодиака, у которых всегда чешутся кулаки

Овен

Овны всегда опираются только на свои эмоции, вне зависимости от сути вопроса. У представителей этого знака Зодиака не всегда находятся слова, чтобы выразить свои мысли, а потому им сложно доказать свою правоту, не прибегая к необдуманным поступкам. Овны не способны отдавать отчет своим эмоциям, а потому часто перегибают палку.

Водолей

Водолеи не любят критику, а потому если это случается, они испытывают агрессивные эмоции к критику. Представителей этого знака Зодиака могут вывести из себя даже самые легкие шутки в их адрес, ведь внутри они очень ранимые люди.

Близнецы

Близнецы – люди настроения. Они могут реагировать на одну и туже ситуацию по-разному, в зависимости от их расположения духа. Они могут как просто отшучиваться от всевозможных неурядиц, а могут и разозлившись полезть в драку.

Говорит Уфа: последние новостиТОП-3 знаков Зодиака, которые могут перевести обычную ссору в драку
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