Отказываемся от прошлого — гороскоп на 19 августа

11-12 лунные сутки. Сегодня аспектные связи Луны в Козероге препятствуют легкости и беззаботности.

Возможно погружение в мрачные воспоминания, с риском «залипания» на них вплоть до ночи. Заниматься насущными делами лучше с утра: в это время можно успеть сделать что-то полезное на волне вчерашнего деловитого настроя. Утренние практические успехи помогут встретить вечер в приятном заслуженном расслаблении после трудов, а не в унынии. Если не все удалось, можно найти утешение в знакомом источнике (например, в музыке или мечтах). Не исключен повышенный интерес к тайнам, магии, мистике. Новые инициативы нежелательны.

Овен

Сегодня Овнам лучше не менять фокус внимания, выбранный накануне. Тогда этот день поможет им довести до конца блок насущных дел, завершить нужные обновления, пообщаться с работодателями или представителями вышестоящих инстанций, а также вникнуть в скрытые тонкости сложившейся ситуации (особенно, профессиональной или связанной с их заработками). Хорошо заниматься устранением недоработок прошлого.

Телец

Тельцов вплоть до вечера будет поддерживать забытый источник вдохновения. Возможно, это осколки их прежнего мировоззрения, которое все еще не сдает позиции и определяет отдельные линии в их стратегии. Ничто не мешает им сегодня продолжать заниматься знакомым делом, дающим им тайное моральное удовлетворение и несущим в себе скрытый потенциал для будущего. Эффективен метод медитативного погружения.

Близнецы

Этот день заставляет Близнецов быть практичными и оставаться настороже, если дело касается их дома, территории или ресурсов. Мнительные Близнецы могут буквально во всем видеть скрытый подвох (особенно, если в прошлом уже имели опыт столкновения с кризисами). Тонкое чутье на реальные угрозы может сочетаться с обострением паранормальных способностей, интересом к мистике и потусторонним явлениям.

Рак

Сегодня личный комфорт Раков не в последнюю очередь зависит от обстановки и собственной чуткости. Звезды уверяют, что большинство представителей знака без труда сориентируется в ситуации благодаря своей природной сенситивности или житейскому опыту. Многие Раки начнут интуитивно улавливать тонкости психологической атмосферы и настроения интересующих их людей, а порой будут настоящими телепатами.

Лев

Этот день требует от Львов быть реалистами, а порой становиться психологами и провидцами в мелочах. Придется включить чутье или положиться на волю судьбы, если речь идет о конечном исходе дела (например, эффекте лечения). В запутанной ситуации поможет профессиональный или жизненный опыт. Важны аккуратность и небрезгливость. Не помешает иметь рядом с собой толковых и сочувствующих помощников.

Дева

Сегодня Девы могут спокойно заниматься начатым: продвигать свои интересы, продолжать тренировку или игру, развивать бизнес. В качестве бонуса звезды обещают творческое вдохновение, но предупреждают, что его источник может быть неприятным. Возможно, придется черпать его в негативе, например, в тайной зависти и надежде взять реванш. Мотивом к действию может быть жертва ради близких или во имя идеи.

Весы

Сегодня Весам лучше отложить все начинания и снизить нагрузки. В этот день многие представители знака внутренне уязвимы. На них могут нахлынуть неприятные воспоминания (или прежние опасения) в связи с домом, семьей, родиной, отношениями или местом работы. Важно избегать темных унылых мест и депрессивных компаний. Не стоит отвечать на провокации. Полезно навести порядок в быту и поберечь здоровье.

Скорпион

Сегодня главная проблема Скорпионов - их собственная мнительность или неискоренимый скепсис. Судьба бережет их от лишних проблем и вовремя подает спасительные знаки, если они ненароком сбились с нужного курса. Благодаря своей врожденной проницательности многие Скорпионы отлично сориентируются в сложных и запутанных обстоятельствах, удачно завершат любой путь и сумеют довести до конца любое дело.

Стрелец

Сегодня Стрельцам желательно воздержаться от приобретения новинок, а также от радикальных обновлений в доме, бизнесе и привычных финансовых схемах. Текущие дела потребуют проницательности или скрытности. Общая атмосфера суток может иметь привкус мистики, возможны таинственные пропажи или находки, пробуждающие воспоминания. Избавлению от ветхих вещей может мешать ностальгия или прижимистость.

Козерог

Сегодня у Козерогов потенциально продуктивный день, но фактические успехи зависят от их настроя и текущего самочувствия. Звезды настоятельно советуют контролировать слабые места организма и психики, чтобы не стать заложниками хронического недомогания или вдруг нахлынувших деструктивных переживаний. Козероги, пребывающие в хорошей форме, без труда доведут любое нужное им дело до победного конца.

Водолей

Сегодня Водолеи подвержены атакам «внутренних врагов». Это может быть хронический недуг, неизжитая дурная привычка или незалеченная душевная рана. Могут оживиться тени прошлого или духовные соблазны. Звезды советуют соблюдать бытовую гигиену и избегать обстоятельств, провоцирующих уныние. Даже в бодром состоянии духа лучше не доводить себя до истощения служением долгу и не начинать важных дел.

Рыбы

Сегодня главное оружие Рыб - их собственная интуиция, но они также могут опереться на ресурсы «коллективного разума». Например, на профессиональные принципы, на всеобщие стандарты безопасности или на мнение старших друзей. Совместные дела требуют контроля, но Рыбы, имеющие надежных партнеров и толковых помощников, могут заранее расслабиться: все будет сделано точно в срок без их прямого участия.