Чувства расцветают — любовный гороскоп на 19 августа

В этот день отношения будут крепнуть, как и наши чувства ко второй половинке.

Овен

Сегодня Овны целеустремленны и предпочитают заниматься чем-то полезным, в их понимании. Если партнер имеет другие вкусы и думает иначе, возможны размолвки - и не исключено, что они станут поводом припомнить более ранние разногласия. Если вам важнее всего собственные цели, лучше отложить свидание.

Телец

Сегодня Тельцы являются одновременно реалистами и романтиками. В любви они верны старым идеалам, которые все еще владеют их сознанием, или надежде на будущее, которое часто рисуется им в их воображении или снах. Этот день хорош для поддержки духовного единства в паре и раскрытия чувственности.

Близнецы

Влюбленные Близнецы вплоть до ночи могут оставаться несколько суеверными. Логика будет причудливо уживаться в их сознании с красочными фантазиями и давними страхами. Возможна тяга к опасностям или к заманчивому сочетанию сексуального и мистического. Создаст интригу тайное или необычное свидание.

Рак

Сегодня задача-минимум для Раков - психологическая настройка на партнера и с ней они справятся блестяще, особенно, в постоянном союзе и в знакомой обстановке. Задача-максимум чуть сложнее: не давать себя в обиду (прежде всего, психологически) и поддерживать в паре жизненно важный тонкий баланс.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам отменить важное свидание или судьбоносный разговор, а в обычном общении с партнером не игнорировать скрытые мелочи. Если вас что-то насторожило, не бейте тревогу, но все же возьмите причину своих опасений на заметку и проверьте, есть ли реальный повод для подозрений.

Дева

Сегодня Девы готовы сделать для партнера все возможное и невозможное, и это не преувеличение. Но им все же стоит помнить, что они также делают все это ради себя самих - например, ради возможности еще раз доказать себе и бывшему партнеру, коварно с ними поступившему, что они любимы и востребованы.

Весы

Весам стоит выдержать паузу. В этот день чреваты и собственные любовные инициативы, и попытки ответить на ход партнера (особенно, провокационный). Если вчера уже имели место неприятности, сегодня важно их не усугубить. В то же время, не надо поддаваться унынию, так как уже завтра многое наладится.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам либо отменить любовное свидание, либо пожертвовать ради него другими делами: третьего не дано. День не располагает к поспешным встречам на бегу, раскрытие чувств требует времени и защищенной интимной обстановки. Выбирайте для романтических встреч знакомые места.

Стрелец

Этот день эмоционально сбивает влюбленных Стрельцов с толку, может внушить им упадочнические или сентиментальные настроения. Не исключена склонность к мистике и мрачности. Стоит отложить первое свидание, а также романтическое мероприятие, от которого вы ждете исключительно позитивных впечатлений.

Козерог

Сегодня настроение влюбленных Козерогов определяется тем, насколько удачно они вышли из двойственной ситуации в личных отношениях. Ловко разрешенное недоразумение и «зачет» в испытании приведут их на грань эйфории, а поражение оставит неприятный осадок и заставит искать утешения в чем-то другом.

Водолей

Сегодня Водолеи внутренне уязвимы, что не всегда видно любимому человеку за их мощной психологической броней. Если в отношениях нет взаимопонимания, не бросайтесь менять положение дел прямо сейчас и наберитесь терпения. Не стоит заранее продумывать план завтрашнего свидания: утро вечера мудренее.

Рыбы

В этот день влюбленные Рыбы подвержены ностальгическим настроениям. Даже если чувства прошлого давно остыли, их может захватить поток воспоминаний, к сожалению, чаще негативных. Из-за привычного мечтательного вида Рыб их партнеры могут об этом даже не догадываться (возможно, к лучшему для себя).