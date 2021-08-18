Радуем себя большими покупками — финансовый гороскоп на 19 августа

Сегодня звезды советуют купить что-то большое и дорогое.

Овен

Овны сегодня могут преуспеть в развитии делового партнерского сотрудничества. Возрастет количество клиентов, желающих воспользоваться вашими услугами. Опирайтесь на тех людей, которых считаете своими единомышленниками. Успешно проходят переговоры. Не следует предпринимать ничего радикального и нового – помните, что новое это враг хорошего.

Телец

У Тельцов сегодня могут сложиться исключительно благоприятные отношения с коллегами и с начальством. Старайтесь использовать максимум выгоды из этого положения. В случае возникновения затруднений вам обязательно помогут советом и конкретными делами. Сосредоточьтесь на выполнении текущих плановых работ и четком распределении обязанностей – это принесет вам успех.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут проявить свои творческие способности и умение принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. Поэтому вы можете преуспеть в любых конкурентных видах деятельности, таких как конкурсы, соревнования, кастинги. Деловые встречи сейчас лучше отложить, поскольку они могут оказаться невыгодными или принесут вам проблемы.

Рак

Ракам звезды советуют сосредоточиться на финансовой деятельности. Если вам требуются дополнительные деньги, то вы сможете их получить, если займетесь оформлением кредита в банке. При необходимости платить по счетам в счет погашения кредитов вы легко сможете отыскать необходимую сумму. Также можете рассчитывать на материальную поддержку со стороны близких родственников.

Лев

Львам рекомендуется активнее общаться с деловыми партнерами и просто с людьми, которые могут чем-либо пригодиться вам. Ваша сила сейчас в умении находить тонкий и деликатный подход к людям и вовлекать их в сферу своих экономических интересов. Деловые встречи и знакомства пройдут успешно в том случае, если вы сами их инициируете. Возможно, вам предложат взаимовыгодное сотрудничество.

Дева

Удачно сложится этот день для Дев, работающих по найму на подчиненных должностях. Вас могут обеспечить выгодной работой, с которой вам будет проще справиться. Отношения с коллегами складываются гармоничные, а доходы получают импульс к росту. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства, особенно в части использования техники и инструментов. Воздержитесь от рискованных финансовых операций.

Весы

Весам в этот день рекомендуется проявлять инициативу в любом новом деле. Это хорошее время для старта проектов, которые были полностью подготовлены вами. Удачно проявят себя индивидуальные предприниматели и представители творческих профессий. Успешно проходит рекламная деятельность, направленная на раскрутку бизнеса. А вот для контактов с начальством время не самое удачное.

Скорпион

Скорпионам в этот день, возможно, предстоит пережить прессинг со стороны вышестоящего начальства или кого-то из коллег. Наиболее вероятная причина возможных осложнений может быть связана с вашей недостаточной квалификации для решения некоторых практических вопросов. Если есть возможность выбирать себе работу, то отдавайте предпочтение тем делам, в которых имеется большой опыт.

Стрелец

Легкость в общении и умение находить взаимопонимание с самыми разными людьми помогут Стрельцам решать вопросы, связанные с деловым сотрудничеством. Если у вас имеются деловые связи, то сегодня они вам пригодятся. Успешно развивается сфера услуг, торговля и транспорт. Используйте этот день для сбора полезной информации.

Козерог

У Козерогов в этот день может укрепиться положение в карьере. Вышестоящее начальство может обратить внимание на ваши успехи и может повысить вам финансирование. Ориентируйте себя на выполнение плановых заданий, не отклоняйтесь от цели. Индивидуальный труд предпочтительнее работы в паре с партнером. Хорошее время для крупных покупок.

Водолей

Водолеям сегодня будут с легкостью даваться знания. Возможно, вы обогатите свой багаж знаний благодаря обмену опытом с человеком, который приехал издалека или с которым вы общаетесь дистанционно, через интернет. Успешно проходят служебные командировки. Воздержитесь от проведения деловых встреч – они могут пройти впустую или принесут осложнения.

Рыбы

Рыбы сегодня имеют неплохие шансы для улучшения своего финансового положения за счет использования чужих денег. Например, вы можете на короткое время воспользоваться кредитной картой для покупки товаров с льготным нулевым процентом кредитования. При необходимости делать покупки в интернет магазине обращайте внимание на акции и скидки.