Астролог назвала знаки зодиака женщин, которые притягивают нахлебников

Некоторые женщины из-за своего характера притягивают мужчин-нахлебников, которые садятся на шею чувствительным возлюбленным.

Астрологи перечислили четыре знака зодиака женщин, которые могут столкнуться с подобным отношением к себе.

Женщины-Тельцы хотят обеспечить своим возлюбленным комфортные условия жизни. Они могут быть бездельниками, которые лежат весь день на диване. Но Тельцы до последнего будут рядом с альфонсом.

Терпеливые и сострадательные женщины-Раки готовы отдавать все свое время и сбережения возлюбленному. Такое поведение может продолжаться в течение многих лет из-за чувствительности Раков.

Женщины-Козероги готовы долго ждать, когда партнер изменится и принесет счастье в их жизнь. Мужчины привыкают чувствовать опору в таких женщинах. При этом Козероги тяжело переносят расставание, поэтому не хотят прощаться с севшими на шею партнерами.

Женщины-Рыбы готовы тратить на возлюбленных свои последние деньги, а для себя экономить на базовых вещах. Они могут долго ругать партнеров за пропитые деньги, но потом по привычке Рыбы сами дадут средства на алкоголь, пишет Пятый канал.