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Испортят или украсят жизнь: как ретроградные планеты повлияют на людей в 2021 году

19 августа 2021ГороскопыВечерняя Москва

В 2021 году на жизнь землян способны оказать влияние несколько ретроградных планет.

Испортят или украсят жизнь: как ретроградные планеты повлияют на людей в 2021 году

О том, кому следует быть внимательным и ожидать приятных сюрпризов, а кому следует поберечься, рассказали астрологи.

Ретроградный Меркурий

Его пора настанет с 27 сентября и продлится до 18 октября. Движение планеты благоприятствует людям, чья профессиональная деятельность связана с транспортом, торговлей и бизнесом. В этот период можно заключать важные контракты, но с большими тратами лучше подождать и отнестись к ним с осторожностью.

В личной жизни стоит встретиться со старыми друзьями и родственниками, провести больше времени в семейном кругу.

Ретроградный Плутон

Он вступил в свои права еще в апреле и продолжится до 6 октября. Это авантюрное время, в котором легко решиться на необдуманный поступок, но это же поможет исполнить мечту. Главное — подумать перед тем, как что-то делать. В начале осени следует избегать толпы людей и добиться гармонии с миром.

Ретроградный Юпитер

Он продолжается с 20 июня и закончится 18 октября. Люди под его действием обладают повышенной интуицией, но могут хуже воспринимать действительность в эмоциональном плане — быть подавленными, агрессивными и неуверенными. В это время лучше усилить самоконтроль и заняться поиском новых занятий и впечатлений. Например, можно сменить работу.

Ретроградный Нептун

Он продлится до 1 декабря и в этот период покровительствует влюбленным. До конца осени хорошее время, чтобы найти спутника жизни — для этого не надо пропускать различные мероприятия, устраиваемые друзьями. Уже состоящие в отношениях найдут под влиянием Нептуна гармонию и мир в совместной жизни.

Ретроградный Уран

Уран станет ретроградным 20 октября и останется таким до января следующего года. Он хорошо влияет на людей, которые проводят много времени в кругу семьи. Также в это время легче помириться с близкими и заняться чем-нибудь новым в жизни.

Ретроградная Венера

Венера станет ретроградной 19 декабря. Этот период продлится до 29 января 2022 года и он не благоволит влюбленным. Не стоит заводить в эти дни новых отношений и ссориться, если они уже есть. Следует тщательно все спланировать, иначе есть риск усугубить ситуацию, передает Пятый канал.

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