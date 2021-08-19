Наводим порядок в квартире и в голове — гороскоп на 20 августа

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна под влиянием Сатурна вынуждает предпочесть свободе терпение, дисциплину и контроль.

Утро может оказаться хмурым, но к полудню настроение выровняется, прояснятся планы и перспективы. Главные ценности этого дня: закон, порядок, гармония, баланс интересов в отношениях, готовность следовать норме, ритуалу и этикету. Важнее деталей станут общие принципы и пропорции. Приветствуется лаконичный образ, строгая классика, безупречный вкус. Хорошо работать с моделями, образцами и макетами в целом, без проработки мелочей. День неплох для стандартных косметических процедур и плановых покупок.

Овен

Сегодня Овнам стоит проявлять активность с полудня. Главным ориентиром лучше сделать будущее, а в поведении опираться на всеобщие правила и азы этикета. Это подходящий день для контакта с профильными сообществами и участия в коллективных программах. Одновременно можно поддержать личные симпатии и укрепить гармонию в отношениях. Могут представить интерес совместные планы на предстоящие выходные.

Телец

Сегодня Тельцы очень целеустремленны, что порой оборачивается упрямством и чрезмерной фиксацией на цели. Многие представители знака будут скрепя сердце терпеть внешний контроль, но подспудно в них начнет кипеть свободолюбие, требующее выхода. Сдерживающим фактором может стать чувство гармонии и меры, строгий план, вынужденная дисциплина или необходимость тщательной подготовки к важному событию.

Близнецы

Близнецам этот день помогает восстановить внутренний душевный и моральный баланс, оказаться в дружелюбной, приятной и защищенной среде. Негативные влияния временно снижаются или нейтрализуются. Появляется шанс выйти на пару дней из круговорота домашних или служебных забот, оказаться вдали от раздражающей или опасной обстановки. Самое время вспомнить о друзьях, любви, детях, творчестве или отдыхе.

Рак

Раки сегодня рискуют столкнуться с той или иной формой негатива, но это не означает, что с ними непременно произойдет что-то плохое. Важно не поддаться дурному настроению утром: в этом случае, оно может сохраняться вплоть до ночи, притягивая к вам лишние неприятности. Во второй половине дня лучшие виды защит - системные превентивные меры, профессионализм, надежные друзья и умение ладить с людьми.

Лев

Львам стоит начать день с контроля за рутинными делами, нуждами подопечных или состоянием здоровья. Не исключено, что утро выдастся мрачноватым. После полудня предстоит ориентироваться на окружающую обстановку и действующие в ней правила поведения. Их может задавать группа людей или конкретное лицо, например, партнер. Требования будут знакомыми и выполнять их будет просто, а иногда и приятно.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не проявлять по всякому поводу собственную инициативу, а опираться на отработанную систему правил или стандартов. Это может быть служебное расписание, строгая диета, лечебный режим, финансовый лимит или схема, комплекс профессиональных рекомендаций. Может пригодиться опыт преодоления трудностей и совмещения противоположностей. Не будет лишним контроль за питомцами.

Весы

Сегодня Весы легко подстроятся под стандарты и спокойно примут контроль, а иногда будут становиться контролерами и законодателями сами. Именно они будут устанавливать правила игры в отношениях и поддерживать в них идеальное равновесие, так как отлично владеют своими эмоциями. Многие Весы окажутся образцами дисциплины, выверенного стиля и хороших манер, приверженцами классики, этикета и официоза.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит вписаться в те правила и стандарты, которые приняты в их семье (компании, профессиональном коллективе) или заданы им в социуме. Этот день может стать тестом на усвоение норм поведения и (или) уроков, вынесенных из их нарушения. Соблюдать ограничения в эти сутки означает уважать чужие права, интересы партнеров, коллег, домочадцев, сограждан, друзей, жильцов или гостей.

Стрелец

Стрельцам день поможет упорядочить профессиональные связи и стабилизировать личные отношения. Стрельцы, запутавшиеся в деталях, найдут опору в системных знаниях. Честолюбивые Стрельцы смогут укрепить свой авторитет у широкой аудитории или в узком кругу специалистов. Это хороший день для посещения светского мероприятия или профессионального сообщества. Важно соблюдать все принятые ритуалы общения.

Козерог

Утром Козерогам важно не стать жертвами плохого настроения. К полудню станет яснее перспектива, появится больше порядка в стратегических профессиональных и финансовых вопросах, уточнятся ключевые пункты в отношениях с партнерами и работодателями. Будут удачными плановые целевые приобретения. Не повредит временный лимит на траты или оптимизация бюджета, особенно, если завтра грядут солидные траты.

Водолей

Сегодня ключевые качества для Водолеев - ответственность, воспитанность, самодисциплина, знание законов и классический «хороший вкус». Не повредит скромность, важно знать себе цену, но не претендовать на большее. Выполнение любого плана лучше начать с обязательной программы (списка покупок, стандартных ритуалов). Удачный момент для возобновления серьезных отношений и для восстановления в правах.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше оставаться скромной и незаметной частью коллектива - например, делового сообщества или учебной группы. День позволяет припомнить и обновить полезный опыт, при этом дает возможность поучиться на чужих ошибках, не тратя личные ресурсы и не нанося ущерба своему самолюбию. В списке приоритетов желательно поставить на первое место профессиональные, социальные или правовые вопросы.