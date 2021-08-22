Тратим деньги на приятные мелочи — финансовый гороскоп на 23-29 августа

Почему на этой неделе можно позволить себе только небольшие покупки?

Венера в Весах подходит для тех денежных дел, где нужно с кем-то договориться, найти общий язык, заключить сделку, произвести приятное впечатление. Финансовые дела будут идти хорошо у светских, дипломатичных, приятных людей, которые ни с кем не ссорятся и не спорят, но умеют мягко продавить свои интересы. Доход принесут занятия, связанные с красотой, эстетикой, модой, личной жизнью и социальными взаимоотношениями — много работы будет у дизайнеров, парикмахеров, свах, психологов. Когда будете зарабатывать, учитывайте, что в ситуации обязательно есть еще один человек и его интересы. Вы получите доход, если интересы вас обоих будут соблюдены. В плане трат неделя не подходит для крупных покупок: Луна убывает, и купленная вещь не прослужит вам долго. Тратьте деньги на приятные мелочи: уход за внешностью, недорогие интерьерные украшения, билеты в театр и на концерты. Если не можете выбрать из нескольких вещей, в понедельник будет аспект Венеры с Сатурном, он поможет вам определиться.

Овен

Овнам в начале недели звезды советуют ориентировать себя на активное деловое взаимодействие с другими людьми. В одиночку вы не сможете добиться таких больших результатов, какие вам будут доступны при работе в составе коллектива или при партнерском сотрудничестве. Более всего преуспеют те из вас, кто работает в партнерском бизнесе, где нет жесткой иерархии по линии начальник-подчиненный. Отношения с клиентами складываются доброжелательные. В остальные дни недели вы можете ощущать тормозящие влияния, мешающие реализовать в полной мере ваши планы. Возможно, вам станет известна некая информация, доступ к которой ранее был закрыт. И это станет причиной сомнений и колебаний. Может выясниться, что ваш план или график работ содержит в себе серьезные просчеты. Также, весьма характерной будет работа по устранению ошибок и просчетов, допущенных вами же в предыдущее время.

Телец

Наиболее важные дела Тельцам рекомендуется запланировать на начало недели. Это наиболее удачное время практически для любых видов деятельности. Особенно хорошо будет развиваться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Какую бы должность вы ни занимали, но можете быть уверенными, что работа будет успешно согласована и никаких сбоев не предвидится. Это также прекрасное время для поисков новой работы. В остальные дни недели ситуация не столь безоблачная. Начиная новое дело, вы можете попасть в поле множественных проблем, в которых трудно будет правильно сориентироваться и добиться значимого результата. Побочным негативным эффектом станет неисполнение ранее взятых на себя обязательств. Если вы работаете под непосредственным присмотром начальства, то вами могут будут недовольны.

Близнецы

В начале недели у Близнецов может быть эмоциональный и творческий подъем. Это может благоприятно отразиться на деятельности, связанной с искусством, творчеством, всевозможными конкурсами, соревнованиями, всеми теми делами, где требуется проявить свои таланты и способность решать нестандартные задачи. Если вы работаете в индустрии туризма, развлечений, шоу-бизнеса или имеете отношение к миру моды, то это, несомненно, ваши самые удачные дни. Успешно проходят служебные командировки. В остальные дни недели вам, возможно, придется решать дилемму между работой во благо семьи с одной стороны и личной карьерой с другой стороны. Первым звоночком о существовании такой проблемы может стать недовольство в семье тем, что вы мало времени уделяете семейным обязанностям.

Рак

У Раков, имеющих свой бизнес, в начале недели складывается благоприятное время для инвестиций в недвижимость. Можно приобретать объекты недвижимой собственности, вкладывать деньги в покупку земельных участков, аренду помещений, поводить ремонтные работы, оснащать рабочее место новой техникой. Если вы работаете в офисе, то в этот период могут улучшиться условия труда на рабочем месте. В остальные дни недели звезды советуют вам усилено поработать над сохранением и удержанием своих деловых связей. Объем обещаний может стать столь большим, что подойдет к критической черте, за которой начинаются срывы договоренностей и нарушения сроков выполнения работ. Особенно сильно это может отразиться на тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью и транспортом.

Лев

В начале этой недели Львы смогут значительно укрепить и расширить свои деловые связи. Возможно, к вам обратятся за посредническими услугами, и вы сможете быть полезными. Также и у вас не будет проблем с доступом к полезной информации. Также в эти дни вы сможете использовать уже имеющиеся у вас деловые связи для решения каких-то своих проблем. В остальные дни недели могут обостриться финансовые проблемы. Попытка уровнять баланс, добиться того, чтобы доходы соответствовали расходам, потребует существенного напряжения усилий. Дело в том, что может наметиться снижение по доходным статьям вашего бюджета. Бизнесмены могут почувствовать, что не хватает оборотных средств, чтобы обеспечить свои потребности и обязательства.

Дева

В начале недели у Дев могут улучшиться отношения с коллегами и подчиненными. Вам будут оказывать всяческое содействие в решении текущих практических вопросов. Обязательно вникайте в тонкости своей профессии, пытайтесь докопаться до деталей и разобраться во всем досконально – в этом случае вы сможете значительно повысить уровень своего профессионального мастерства. Хорошее время для принятия финансовых решений. А вот в остальные дни недели вам, возможно, придется заниматься урегулированием противоречий с деловыми партнерами. Но это будет непросто. Общение с партнерами или клиентами (которые тоже ваши партнеры) предполагает учет не только своих интересов, но и того, с кем приходится иметь дело. Невосприимчивость и неуступчивость может привести к разногласиям. Старайтесь быть предельно внимательными и тактичными.

Весы

Звезды советуют Весам наиболее важные дела запланировать на начало недели. Это хорошее время для личных инициатив. Все ваши начинания в эти дни будут успешно реализованы при полной поддержке и одобрении окружающих. Для вас будет характерна смелость и оригинальность в поведении, что положительно отразится на творческих видах деятельности. Если вы давно собирались начать новое дело, новый проект, но никак не решались, то самое время давать старт. Во второй половине недели эффективность вашего труда может снизиться. Чтобы добиться прежних результатов, вам придется прилагать намного больше усилий. Одной из причин этого может стать ухудшение самочувствия, повышенная усталость, ослабление физических возможностей. Второй причиной трудностей может стать отсутствие взаимопонимания с коллегами по трудовому коллективу.

Скорпион

У Скорпионов в начале недели будет хорошее время для поисков вариантов для дополнительной подработки. Если у вас есть достаточно свободного времени, и вы были бы не против иметь дополнительный доход, то у вас появится благоприятный шанс для этого. Хорошо поработают те, кто имеет отношение к строительству, коммунальному хозяйству и сделкам с недвижимостью. Можно заниматься оформлением льгот, субсидий и компенсаций. В остальные дни недели звезды советуют воздерживаться от участия в коллективных видах деятельности, особенно если это имеет отношение к общественной работе. Например, участие в собрании акционеров или в профсоюзном собрании может не дать вам ничего в позитивном смысле. Также это не лучшее время для освоения новых видов деятельности.

Стрелец

Начало недели у Стрельцов складывается успешно для делового взаимодействия с самыми разными людьми. Используйте это время для укрепления и расширения деловых связей, работы с информацией. Важно развивать в себе такие качества как коммуникабельность, предприимчивость и умение адаптироваться в разных условиях и ситуациях. В остальные дни недели не рекомендуется возлагать большие надежды на продвижение в карьере или на благосклонное отношение вышестоящего начальства. Старайтесь крепче держаться за ту работу, которая у вас сейчас есть. Ваша задача сводится к тому, чтобы сохранить свои позиции, а не усиливать их. Контакты с начальством лучше ограничить тем, что является необходимостью и профессиональными обязанностями.

Козерог

Козерогам в начале недели рекомендуется проявить настойчивость и целеустремленность в достижении результата. Бизнесмены будут прекрасно ориентироваться в экономической конъюнктуре, и у вас будет полная ясность, что и как требуется сделать, чтобы преуспеть. Самое главное – действовать практически, прилагать усилия. Отношения с вышестоящим руководством будут хорошие. В остальные дни недели вы можете столкнуться с трудностями во время служебных командировок. Те, кто имеет отношение к торгово-закупочной деятельности, также столкнутся с рядом неувязок. Например, не исключены задержки с транспортом, поставка товаров в обещанные сроки может оказаться сорванной, что может приводить к упущенной выгоде.

Водолей

Перед Водолеями в начале этой недели могут открываться новые перспективы. Бизнесменам, возможно, начнет поступать информация из других стран и регионов о перспективах выгодного сотрудничества. Также это благоприятное время для дальних командировок, знакомства с опытом работы коллег, поиска новых рынков сбыта своим товарам и услугам. Успешно пойдет расширение географии бизнеса. В остальные дни недели может усилиться напряжение с деньгами. Возможно, вам не удастся правильно оценить финансовые последствия от своей деловой активности. Ваши инициативы в делах могут быть сопряжены с трудностями и доходами гораздо ниже тех, которые вы ожидаете. Не рекомендуется влезать в долги, оформлять покупки в кредит.

Рыбы

В начале недели типичные Рыбы смогут успешно урегулировать вопросы, связанные с финансовыми обязательствами. Если вам были должны определенную сумму денег и никак не отдают, то не мешало бы напомнить о своих требованиях – это может возыметь действие. В свою очередь, если вы сами являетесь должником, то вполне сможете снизить уровень напряжения этой темы, если попробуете договориться о рассрочке платежей на льготных условиях. В остальные дни недели звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве. Дело в том, что ваши партнеры будут склонны действовать активно и напористо, отстаивая только свои личные интересы. Поэтому достигнутые договоренности могут не отвечать вашим интересам. Кроме того, в партнерском бизнесе следует не быть излишне доверчивыми и не питать иллюзий относительно поведения других людей.