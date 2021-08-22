Самые острые темы – любовь и финансы – гороскоп на 23-29 августа

На этой неделе на небе будет сформировано 3 значимых планетных аспекта.

23 августа трин Венера-Сатурн – в классическом варианте трактовка этого аспекта означает серьезные зрелые чувства и верность в любви. Под влиянием этого аспекта любовные и супружеские отношения могут укрепляться, становясь более ответственными и стабильными. Любовь при таком аспекте выражается не столько в словах, сколько в делах, в конкретных поступках. Усиливается влияние традиционных ценностей в отношениях. Также этот аспект может оказывать влияние на финансы. Для него характерно экономное и практичное отношение к покупкам, рациональное ведение дел.

25 августа оппозиция Меркурий-Нептун – это, пожалуй, один из самых худших аспектов, имеющих отношение к мышлению и контактам. Меркурий отвечает за рациональное мышление, а Нептун все запутывает, искажает, затуманивает. В напряженном варианте взаимодействие этих планет может привести к крайне субъективным оценкам и суждениям, искажающим реальную действительность. Аспект может пробуждать в людях недоверие, подозрительность, склонность к обманам. Затрудняется учеба, особенно в усвоении точных наук, требующих объективности и конкретики, чего нет при данном аспекте.

26 августа трин Меркурий-Плутон – в отличии от предыдущего аспекта, данный аспект имеет противоположный смысл. Это аспект предельной объективности в мысли и слове. Мышление отличается проницательностью, способностью распознавать скрытые мотивы в поведении других людей. Хорошее время для изучения точных наук, а также психологии и техники гипноза. Аспект дает ораторские способности влияния на широкие массы людей.

Овен

У Овнов эта неделя складывается благоприятно для супружеских отношений. Ваши отношения в браке могут строиться на чувстве любви и взаимного уважения. Хорошо вместе с партнером проводить все свободное время, ходить в гости, на светские мероприятия, на юбилеи и свадьбы. Это исключительно удачное время для завязывания новых знакомств, предполагающих их переход в личное или деловое партнерство. Вы сможете легко договориться с любым человеком по интересующим вас вопросам. Вместе с тем это не лучшее время для выполнения текущих дел. Возможно, вы будете склонны браться за самые разные дела и вскоре терять к ним интерес. Поиски себе занятия, которое бы по-настоящему нравилось, могут продлиться все эти дни и привести к разочарованию. Возможно, в вашей заботе и уходе будут нуждаться близкие вам люди или домашние животные. Особенно внимательно следует контролировать поведение животных в доме. Коты и собаки в эти дни могут испортить имущество, особенно мебель, обувь и одежду.

Телец

У Тельцов эта неделя складывается благоприятно для карьерного продвижения и решения текущих профессиональных задач. За какое бы дело вы не взялись, все будет получаться с необычайной легкостью и высоким качеством. Впрочем, и с домашними делами у вас все пойдет как по маслу. Потребность в наведении порядка может увлечь вас и привести к генеральной уборке, перестановке мебели и чистке шкафов и полок. Параллельно с этим звезды советуют вам активнее заниматься своим здоровьем, возведя своеобразный культ тела. Посещение бани, фитнеса, тренажерных залов вместе с процедурами по закаливанию и диетой – все это будет мобилизовать вас, придавая сил. Наиболее проблемными темами недели могут стать романтические и дружеские отношения. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам придется делать непростой выбор между кем-то из друзей и любимым человеком. Чтобы избежать этого, постарайтесь не сводить вместе своего любимого человека со своими друзьями.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе могут укрепиться романтические отношения. Ваши чувства могут отличаться серьезностью, глубиной и верностью. Ответственное отношение перед любимым человеком может привнести гармонию. Также это прекрасное время для индивидуального творчества, реализации своих талантов в искусстве. Например, вы можете неожиданно для себя почувствовать тягу к живописи или рукоделию. Хорошее время для общения с маленькими детьми – старайтесь сделать для своего ребенка что-то приятное и запоминающееся. Вы можете открыть в себе педагогические таланты. Наиболее проблемными темами недели могут стать семья и карьера. Оба направления деятельности может быть сопряжено с трудностями и препятствиями. Хорошо, пребывая в семейном кругу, делать что-то практически полезное для близких и родных людей. Например, заниматься благоустройством жилища. Возможно, к вам будут приходить гости, и это потребует определенных усилий, соответствующих приготовлений. Не рекомендуется обсуждать вопросы наследования недвижимого имущества.

Рак

Раки на этой неделе могут иметь возможность методично и последовательно реализовывать свои намерения. Семья способна стать центром притяжения вашего внимания, источником сил, источником вдохновения и радости. Делая что-то для своей семьи, проявляя заботу о близких вам людях, вы получите взамен намного больше положительных эмоций и будете вполне удовлетворены существующим положением. Во второй половине недели к вам в дом могут прийти гости, и вы хорошо проведете с ними время. Также это хорошее время для крупных покупок для дома в кредит. Также вы будете необычайно коммуникабельными и любознательными. Это положительно отразится на учебе. Также у вас может быть много поездок и знакомств. Немало времени может быть проведено в телефонных разговорах и собирании новостей о событиях в жизни своих знакомых и родственников. Все это создаст впечатление насыщенной жизни, полной приятными и разнообразными впечатлениями. Вместе с тем старайтесь не распылять внимание и отдавать предпочтение двум-трем наиболее важным темам. Иначе в вашей деятельности будет много бесполезной суеты.

Лев

Львы на этой неделе способны проявить себя тонкими психологами и будут очень приятными в общении. Вы сможете легко настроиться на психологическое состояние собеседников, сказать им именно те слова поддержки и понимания, которых они так ждут от вас. Это настроит людей доброжелательно по отношению к вам. Удачное время для выстраивания отношений с партнером в браке. Спорные вопросы, ради которых вы прежде готовы были конфликтовать, мягко и ненавязчиво отойдут в прошлое, утратят свою актуальность. А на первый план выйдет то главное, что связывает вас с партнером: чувство любви, заботы и внимательности друг к другу. Наиболее проблемной темой недели может стать финансовое положение. Старайтесь строго контролировать состояние своего бюджета, чтобы не превысить расходные ресурсы до критического уровня. Воздержитесь от принятия финансовых решений о крупных покупках. Не лучшие дни для покупки ювелирных украшений и модной одежды – купленные вещи могут оказаться бракованными.

Дева

Девам звезды советуют отодвинуть на второй план личную жизнь и сосредоточиться на деловой активности. Именно в делах, в решении материальных вопросов вы сможете более всего преуспеть. Вы сможете купить те вещи, о которых давно мечтали. Для этого у вас будет достаточно финансовых средств. Удача в финансах и в материальных вопросах также весьма характерна для этих дней. Если вы планировали купить домашнее животное, то вторая половина недели благоприятствует этому. Также это удачное время для найма в дом помощников по хозяйству, по уходу за детьми и больными родственниками: нянь, домработниц, сиделок. Что касается проблемных тем, то наиболее сложное время может быть для партнерских отношений и для реализации ваших личных инициатив. У вас может возникнуть желание что-то поменять в своем внешнем облике, перекрасить волосы, сменить прическу или стиль одежды Однако, прежде чем что-то радикально менять в своем имидже, поинтересуйтесь мнением партнера. Возможно, критическая оценка со стороны удержит вас от опрометчивых поступков.

Весы

Весы на этой неделе могут почувствовать тягу к творческой самореализации. Форм такой самореализации может быть множество, в зависимости от индивидуальных талантов и способностей. Если вы имеете отношение к искусствам, скажем, рисуете масляными красками на холсте натюрморты или играете на музыкальных инструментах, то на этой неделе ваши творческие способности так или иначе могут проявиться. Особенно успешно пойдет участие в творческих конкурсах, предполагающих публичные выступления со сцены – здесь у вас имеются неплохие шансы занять призовые места. Стремление к самореализации может ограничиться внешними косметическими эффектами, типа сменить стрижку или перекрасить цвет волос. Смена имиджа – это как раз то, на что готовы будут пойти многие представительницы прекрасного пола. И не пожалеют об этом. Наиболее проблемной темой недели может стать ваше здоровье. При повседневной работе старайтесь не перенапрягаться и равномерно распределять нагрузки. Перегрузки могут спровоцировать ухудшение самочувствия.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут почувствовать потребность в спокойном и несуетном времяпрепровождении. Вы сможете заново оценить все плюсы семейной жизни, с ее комфортом, уютом и заботой близких людей. Делая что-то практически полезное для своей семьи, вы можете почувствовать удовлетворение. Другим позитивным направлением деятельности на этой неделе может стать изучение духовных практик и разного рода таинственных мистических вещей. Вас будет необычайно притягивать все тайное и запретное. Вы сможете лучше понимать скрытые пружины, которые движут миром и людьми. Хорошо отправиться в уединенное место, в какой-нибудь санаторий в лесу, вдали от суеты повседневной жизни. Либо делать прогулки на природу, бродить по лесу. Все это поможет вам обрести душевное равновесие. Вместе с тем рекомендуется не строить масштабных и далеко идущих планов. Возможно, вы будете склонны переоценивать свои возможности и поставите перед собой нереальные планы. Лучше воздержаться от посещения увеселительных заведений.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе смогут мысленно оторваться от бренной земли и улететь в своих фантастических планах и мечтаниях в дальние дали. В какой-то момент вы можете осознать, что вам уже не столь интересно заниматься решением материальных вопросов, типа добывания денег и покупки каких-то вещей. Иногда хочется жить и трудиться ради чего-то большего, в частности ради будущего. Любая ваша деятельность с прицелом на получение результата в будущем может оказаться наиболее верным и продуктивным занятием. Ищите опору в контактах с друзьями и единомышленниками. Достаточно проблемными темами могут стать карьера и семья. Возможно, у вас будет много дел, как на основной работе, так и дома. Увеличение нагрузки может привести к тому, что некоторые важные дела вы не успеете выполнить в срок. Также это время может быть связано с напряжением отношений с родителями. Возможно, к вам в дом зачастят гости, и нельзя сказать, что это всегда будет приятно для вас.

Козерог

У Козерогов на этой неделе прекрасное время для решения финансовых, материальных и профессиональных вопросов. Выдвигая на первый план деловую активность, вы, тем самым, сможете максимально реализовать свой потенциал. Для этого вы должны не сбавляя обороты двигаться к поставленной цели, последовательно и методично, шаг за шагом. Внешние обстоятельства благоприятствуют вам в том, что вы считаете своей целью. Будьте готовы к тому, что вас будут чаще замечать влиятельные люди. Возможна поддержка от влиятельного покровителя. Ваши слова и поступки будут на виду, их будут обсуждать, и о вас будут говорить. Нужно только выбрать свою цель и начать смелее действовать. Также вам, возможно, предстоит много контактов, встреч, поездок. Вас могут приглашать познакомиться, пообщаться. Однако не стоит строить особых иллюзий относительно перспектив таких знакомств. Завышенные ожидания могут принести только разочарования. Не исключено, что данные вам обещания останутся неисполненными.

Водолей

Звезды советуют Водолеям на этой неделе проявить здоровый эгоизм и сосредоточиться на личностном развитии. Вам будет небезразлично мнение окружающих. И сейчас у вас имеется реальная возможность кардинально улучшить представление о вас людей, которые вас знают. Ваша репутация, ваш авторитет может существенно укрепиться. Это прекрасное время для обмен мнениями и учебы. Возможно, вам удастся проявить свои блестящие познания, чем приятно удивите окружающих. В поле вашего зрения может появиться мудрый и авторитетный человек, который сможет стать вам примером и Учителем. Вместе с тем неделя может сложиться проблематично с точки зрения финансов. Возможно, у вас будет сильный соблазн купить какую-то дорогую вещь, предмет, который, по вашему мнению, мог бы повысить ваш престиж. Возможно, вам предложат купить такую вещь со скидкой, что еще больше подогреет ваш интерес. Однако без привлечения кредита вам вряд ли удастся обойтись. Не торопитесь влезать в долги, даже если очень хочется сделать эту покупку.

Рыбы

Рыбы смогут обрести душевую гармонию в обстановке тишины и уединения. Те, кто занимается восточными духовными практиками, могут получить максимальный эффект в тантрическом сексе. В любом случае физическая близость с партнером усиливается наличием психологической близости, готовностью сонастраиваться с любимым человеком. Также это благоприятное время для пребывания в санатории вдали от шума и суеты цивилизации. В контакте с природой вы сможете спокойно осмыслить события, произошедшие в последнее время. Не исключено, что в эти дни вы откроете в себе экстрасенсорные способности. Другой актуальной темой могут стать партнерские отношения. Несмотря на готовность к взаимопониманию, со стороны партнера может быть высказана позиция, прямо противоположная вашей. И с этим придется считаться. Личное самомнение и гордыня могут помешать вам понять мотивы, которые движут партнером. Возможно, что партнеру от вас нужна лишь любовь и внимание. Все сложности в супружеских отношениях в эти дни проистекают из недостатка любви или из неумения проявить свою любовь так, чтобы она была адекватно воспринята.