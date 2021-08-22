Никаких «домашних» халатов — любовный гороскоп на 23-29 августа

Звезды советуют на этой неделе разодеться в пух и прах.

Всю неделю Венера находится в знаке Весов. Это значит, что основные тенденции в личной жизни остаются такими же, как на прошлой неделе: ценность отношений, поиск общих интересов, благоприятные условия для знакомств, свиданий, свадьбы. Для гармоничных взаимоотношений сейчас важно не тянуть одеяло на себя. Отношения должны быть равноправными, с уважением к интересам обоих партнеров. Большое значение имеет внешняя эстетика отношений: не позволяйте себе расхлябанности во внешнем виде и вульгарных манер. Никаких «домашних» халатов, сальных намеков, свиданий где придется. Все должно быть изысканно и красиво. В понедельник аспект Венеры с Сатурном придаст вашим поступкам серьезности. Вы сможете окончательно решить, с кем встречаться, или укрепить отношения. Удачен день и для свадьбы. В среду каждый будет думать в первую очередь о себе. В тех ситуациях, которые сложатся, все начнут действовать нетерпеливо и эгоистично, мало заботясь об интересах партнера. Личные в значении «персональные» планы помешают свиданию.

Овен

На этой неделе Овны не всегда готовы ответить пассии взаимностью в мелочах, что может стать проблемой в недавно завязанном романе. Возможно, им будет попросту некогда. Предупредить недоразумения или наверстать упущенное можно в среду, пригласив партнера на вечеринку или нестандартное мероприятие.

Телец

Для влюбленных Тельцов решающей обещает стать вторая половина этой недели, что вовсе не удивительно: в период с пятницы по воскресенье именно от их предприимчивости будет многое зависеть. Им стоит воспользоваться моментом, чтобы искусно подчеркнуть свои достоинства или общие с партнером интересы.

Близнецы

Эта неделя не гарантирует Близнецам идеальных условий для любовных встреч. Звезды советуют не ждать мифического «удачного момента», а пользоваться любым, если есть возможность. Лучше заранее отказаться от формата долгих свиданий: чем дольше контакт, тем выше вероятность срыва на какой-то мелочи.

Рак

Начало этой недели влюбленные Раки встретят в мечтах, но потом обстоятельства начнут возвращать их в реальность. Важное свидание, переписку или видеосвязь лучше отложить до второй половины недели: именно в период с пятницы по воскресенье будет возможен разговор по существу, а не витание в облаках.

Лев

На этой неделе звезды советуют Львам пересмотреть свою линию поведения в отношениях. В частности, предлагают перестать делать ставку на свою личную харизму и начать чаще доверять обстоятельствам: те порой могут сделать то, чего не смогли добиться сами Львы. Лучшие дни для встреч - среда и четверг.

Дева

На этой неделе влюбленные Девы станут энергичнее. Даже застенчивые Девы найдут в себе силы для смелого шага. Одновременно, многие Девы станут более самолюбивыми и язвительными в общении. Среда и четверг - дни игры на грани фола, лучше проявить любовную инициативу в период с пятницы по воскресенье.

Весы

Для влюбленных Весов значима середина этой недели. Среда и четверг - лучшие дни, если нужно возродить былое равновесие в паре или установить правильный баланс в новых отношениях. При этом действовать лучше без лишних слов, нужную планку или грань допустимого задаст ваш имидж или манера поведения.

Скорпион

На этой неделе звезды благоволят романтическим инициативам Скорпионов в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Даже если реакция партнера на ваши действия оказалась простой вежливостью, не отчаивайтесь и не теряйте надежду: возможно, заветный эффект наступит лишь через несколько месяцев.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды советуют проявить активность в середине этой недели. Оставшись пассивными в среду и четверг, представители этого знака сами лишат себя возможности приятно провести время и направить отношения в нужное русло. В любовной игре будут не критичны детали, важнее общий тренд.

Козерог

На этой неделе звезды советуют влюбленным Козерогам заинтриговать партнера, дав понять, что серьезные отношения без гарантий им неинтересны (особенно, если это так и есть). Но им не стоит педалировать эту тему в среду или четверг: эффект может быть обратным или в неподходящий момент маска спадет.

Водолей

На этой неделе небеса покровительствуют любовным планам Водолеев в среду и четверг. От некоторых форм общения звезды советуют временно отказаться - например, от интенсивной переписки и откровенных скорых ответов на важные вопросы. Как именно следует действовать, в эти дни подскажут обстоятельства.

Рыбы

На этой неделе влюбленным Рыбам стоит быть активнее в период с пятницы по воскресенье. При этом лучше, чтобы их инициатива была лишь ответной и встречной, перехватывать ее у партнера не стоит. В понедельник у многих Рыб будут «шалить» эмоции, им важно не выдать себя в ответ на критику или троллинг.