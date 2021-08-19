Лень испортит все планы — финансовый гороскоп на 20 августа

Сегодня прокрастинация не даст нам возможности хорошенько поработать.

Овен

Овнам сегодня рискуют переоценить свои таланты и способности. Вряд ли стоит соглашаться на выполнение новой работы, в которой вы не чувствуете себя достаточно опытными и профессиональными. Может получиться так, что вашей квалификации окажется недостаточно для качественного и своевременного выполнения работы. Рискованные финансовые сделки на валютной бирже могут привести к крупным убыткам – не рискуйте.

Телец

Тельцам, работающим в офисе или в магазине, сегодня, возможно, придется столкнуться с неудобствами на рабочем месте. Например, могут произойти перестановки мебели или вас переведут в другой кабинет или торговый зал, где все для вас будет непривычным. Не исключена поломка офисной техники и задержка с выполнением отчетов. Также это не лучший день для подготовки отчетной документации.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется принимать участие в коллективных мероприятиях, связанных с обучением, обменом опыта или с совместными поездками. Воздержитесь от составления планов на будущее – вы рискуете не учесть некоторые важные тенденции. Время, проведенное на конференции или на собрании акционеров можно считать потраченным впустую.

Рак

У Раков в этот день могут срезать зарплату из-за неудовлетворительного выполнения плановых заданий. Старайтесь максимум внимания уделять качеству своей работы, чтобы впоследствии не пришлось переделывать или компенсировать ущерб. Наиболее напряженное время – утро. Отношения с вышестоящим руководством могут испортиться, поэтому старайтесь не попадать в поле зрения начальства без крайней производственной необходимости.

Лев

Львам следует хорошенько подумать, прежде чем соглашаться брать на себя ответственность за развитие тех или иных проектов. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вы будете остро ощущать нехватку профессиональных знаний. Отсутствие должной квалификации может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Сложный день для служебных командировок и работы на вахте.

Дева

Девы могут попасть в жесткую финансовую зависимость, если возьмут сегодня кредит. Особенность данного момента в том, что взятые сегодня в долг деньги будет чрезвычайно трудно вернуть в срок. Также это не лучшее время для неофициальной подработки на частных заказах. Бизнесмены могут столкнуться с трудностями при попытке привлечь инвесторов к развитию своих проектов.

Весы

Если Весы связаны договорными партнерскими обязательствами, то сегодня, возможно, вы почувствуете, что эти обязательства не приносят вам должной отдачи, а лишь сковывают вашу инициативу. Это не лучший день для переговоров на многосторонней основе и подписания коллективных документов о сотрудничестве. Работа в сфере услуг по обслуживанию клиентов также может быть связана с осложнениями.

Скорпион

Скорпионы в этот день рискуют не справиться с запланированными делами и сорвать сроки выполнения заказов. Наиболее вероятная причина таких осложнений может быть связана с техническими сбоями и нездоровой психологической атмосферой в трудовом коллективе. Наведение порядка поможет справиться с трудностями. Старайтесь четко расставлять приоритеты и распределять свое рабочее время.

Стрелец

Стрельцы, проходящие обучение на курсах повышения квалификации, сегодня могут столкнуться с трудностями при усвоении учебного материала. Возможно, то, что будут вам преподавать, никак не впишется в ваши прежние представления, и вы не можете отказаться от своих убеждений, чтобы принять новые знания. Не лучшее время для прохождения производственной практики и стажировки на новом месте работы.

Козерог

Это весьма неоднозначный день для Козерогов, работающих в сфере недвижимости, строительных и коммунальных услуг. Из-за нарушения договорных обязательств или несвоевременного финансирования вы, возможно, не сумеете своевременно выполнить запланированный объем работ. Поэтому на этот день лучше не планировать передачу готовых объектов заказчикам.

Водолей

Этот день может стать весьма напряженным для сохранения Водолеями своих деловых связей. Возможно, вам придется сталкиваться с нарушениями обещаний, срывами договоренностей. Все это усиливает общую конфликтность в деловом взаимодействии. Могут снизиться доходы от сферы торговли и транспортных услуг. Не спешите принимать важные решения до тех пор, пока не соберете в полном объеме информацию по интересующему вас вопросу.

Рыбы

Если Рыбы работают на сдельной системе оплаты, то результативность вашего труда может снизиться. Это может быть объяснимо элементарной ленью или неорганизованностью. Прежде чем приступать к работе, составьте себе детальный план – это поможет вам сделать свой труд стабильным и результативным. Внимание начальства к вашей работе может стимулировать вашу деловую активность.