Играем по правилам судьбы — любовный гороскоп на 20 августа

Сегодня Вселенная будет подкидывать нам сложности и проблемы.

Овен

Сегодня Овнам и их любимым не стоит замыкаться в узком пространстве общего быта или совместного дела. Во второй половине дня лучше выйти на воздух и «в люди», вместе посетить дружескую вечеринку или многолюдное мероприятие. Свободные Овны в такой обстановке быстрее найдут симпатичного им человека.

Телец

Сегодня Тельцы не слишком легки на подъем и склонны готовиться к свиданию основательно. Вдвойне дотошными будут представительницы женского пола, желающие довести свой образ до идеального и безупречного. Звезды советуют знать в подготовке меру, иначе есть риск перестараться или опоздать на встречу.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут смело ставить личную жизнь на одно из первых мест. Это хороший день для свидания, особенно, если оно состоится после размолвки или разлуки. Возрождение гармонии в отношениях будет идти для многих Близнецов параллельно с восстановлением их собственного душевного равновесия.

Рак

Сегодня Ракам необходим встроенный или приобретенный иммунитет от лишних соблазнов и экстравагантных внешних влияний - в противном случае, они на пороге не нужного им любовного приключения. Его хорошей стороной будет опыт, а плохой смещение личных ориентиров. Лучшая опора - простое чувство меры.

Лев

Львам не стоит предпринимать что-либо в своей личной жизни утром, более неудачное время для инициативы придумать трудно. Также, в начале дня лучше не поддаваться унынию: дальнейшее развитие событий покажет, что все не так уж плохо, а местами отношения с любимым человеком выглядят просто идеальными.

Дева

В этот день звезды советуют влюбленным Девам ни на йоту не отступать от правил, диктуемых модой, обществом и обстановкой. Все свои порывы лучше взять под контроль, так как спонтанные всплески личного темперамента могут быть неуместными и даже вредными. Спортивному луку стоит предпочесть элегантный.

Весы

В этот день даже очень влюбленные Весы не подвержены любовным безумствам. Они - идеально сбалансированные системы, где каждому чувству и жесту заранее отведено свое место и время. Безупречно выглядя и столь же безупречно владея собой, они легко могут устанавливать в отношениях собственные правила.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит выходить в любовных маневрах за рамки правил и ритуалов. Если не привести в соответствие с ними свои планы и внешний вид, свидание может не состояться. Скорпионам, которые не переносят ограничений и недолюбливают стандартный межгендерный этикет, лучше отложить встречу.

Стрелец

Сегодня звезды создают отличные условия для любовных встреч Стрельцов и советуют им играть строго по правилам. Если вы хотите вернуть прежние чувства и рассчитываете на долгий счастливый союз, самое время продемонстрировать партнеру свою верность и порядочность. Не забывайте и о хороших манерах.

Козерог

Сегодня Козероги становятся в любви дальновидными стратегами и просчитывают все шаги наперед. Спонтанность для многих из них будет немыслима, во всем, включая материальную часть, им потребуются план и сценарий. Даже в самой удачной ситуации они будут осторожничать и стараться «подстелить соломки».

Водолей

В эти сутки Водолеи весьма убедительны в роли сияющих ледяных айсбергов - но не закрыты для любви, а всего лишь следуют своему плану или привычке. Они держат дистанцию с теми из своих поклонников, с кем не видят совместного будущего, но не прочь приоткрыть сердце тому или той, в ком видят равного.

Рыбы

День вынуждает Рыб вести себя скромнее и думать о своих вкусах во вторую очередь. Возможно, им придется взять под контроль свои чувства, выбрать линию поведения и образ в соответствии с модой или общей обстановкой. Это особенно вероятно, если они хотят понравиться партнеру и влиться в его команду.