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Астрологи перечислили три самых пьющих знака зодиака

19 августа 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, имеющих особую предрасположенность к злоупотреблению спиртными напитками.

Астрологи перечислили три самых пьющих знака зодиака

Овен

Так, известные своей амбициозностью и целеустремленностью Овны могут сделать отличную карьеру, если не будут поддаваться слабостям. Представители этого знака зодиака чересчур общительны и обожают друзей. Поэтому им нелегко отказаться от дружеских посиделок с алкоголем, что может привести к потере почвы под ногами.

Рыбы

Рыбы наделены нежностью и интуицией. Однако их слабой стороной является чрезмерное доверие и желание убежать от реальности. Этот знак зодиака отличается обидчивостью, также Рыбы склонны к самокопанию за рюмкой, что может незаметно войти в привычку.

Скорпион

Сдержанные и выносливые Скорпионы совершенно не умеют пить и теряют самоконтроль даже при совсем небольшой дозе горячительного. А если представитель этого знака выпьет лишнего, то он может попасть в такую переделку, последствия которой будут напоминать о себе еще долгое время, пишет Progorodsamara.

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