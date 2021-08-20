Подталкиваем событий — любовный гороскоп на 21 августа

Сегодня стоит проявлять активность в отношениях, чтобы они не стояли на месте.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам выбрать для любовного свидания нестандартную программу. Если готового сценария у вас нет, можно его придумать, этот день дает широкое поле для импровизаций. Одновременно, он мешает тишине и интимности. Хорошо посещать массовые мероприятия и участвовать в сетевой жизни.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы легко переходят грань и перестают «видеть берега». Избавившись от части ненавистных ограничений, они пойдут дальше и будут не прочь снести все препятствия, стоящие на пути исполнения их оригинальных желаний. В этом случае, остается надеяться лишь на здравый смысл партнера.

Близнецы

Сегодня Близнецы получают мощный заряд воодушевления в делах сердечных и буквально летают на крыльях любви. Это прекрасный день для романтической встречи. Он позволяет не только вернуть в полной мере взаимные чувства, но и реанимировать совместные планы на будущее, вдохнув в них вторую жизнь.

Рак

Сегодня Ракам не помешает внести в свои личные отношения нотку необычности и экзотики. Не исключено, что об этом позаботятся сами обстоятельства. Свободных Раков поведет вперед жажда любовных приключений, перемен и свежих ощущений. Их может вновь привлечь шанс, от которого они однажды отказались.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня чувствительные точки их партнеров - авторитет и убеждения. Ваша половинка будет ждать от вас, как минимум, уважения к своим взглядам, а как максимум, подстройки, обожания и поклонения. Не стягивайте все внимание на себя, гармония в паре дороже личных амбиций.

Дева

Сегодня влюбленные Девы избирательно предприимчивы. Они могут растеряться в стандартной романтической ситуации (например, в минуту легкого незатейливого флирта), но начнут фонтанировать оригинальными идеями, как только у них появится шанс реализовать на деле свой природный «инстинкт помощника».

Весы

Сегодня звезды создают Весам благоприятные условия для любви. Им не стоит отказываться от свидания, подарка или нетривиального предложения. Это день романтики и гармонии, а при разочаровании - возврата больших надежд. Одиноким Весам полезно посетить клуб по интересам или мероприятие для избранных.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко поддаются волнению и не считаются ни с чем, если их посетило любовное вдохновение. На волне энтузиазма они будут неутомимыми, изобретательными и расточительными. Стараясь угодить любимому человеку или предвосхитить его желания, они могут переоценить собственные возможности.

Стрелец

Сегодня звезды дают Стрельцам хороший любовный прогноз. Если возникла пауза, подтолкните события: не исключено, что партнер в сомнениях и ждет, пока кто-то их разрешит, так почему бы вам не выступить в роли судьбы. Помимо любви и симпатии, продемонстрируйте дружелюбие, великодушие и знание этикета.

Козерог

Сегодня Козероги готовы вкладываться в те отношения, которыми они дорожат. Возможна надежда наверстать упущенное, например, развеять миф о своей мнимой скаредности. Желательно сопровождать свои дары и широкие жесты искренним проявлением чувств, дабы не сложилось ощущение, что вы покупаете любовь.

Водолей

День погружает влюбленных Водолеев в эйфорию, дает им надежду и позволяет раскрепоститься. Они с радостью отбрасывают ненужные церемонии и лишнюю стеснительность. Несмотря на раскрытие лучших личных качеств, порой Водолея в отношениях будет «слишком много», что начнет создавать неудобства партнеру.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня многое в их личной жизни отдано на волю случая. Какие бы продуманные планы ни строили представители этого знака, в итоге все решат обстоятельства, а они в эти сутки не слишком предсказуемы. Возможны немалые трудности при попытке выразить свои истинные чувства.