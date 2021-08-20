Выходим за рамки — гороскоп на 21 августа

13-14 лунные сутки. Сегодня не стоит (и вряд ли получится) мелочиться.

Взаимодействие Луны, Урана и Юпитера затрудняет выполнение правил и побуждает наверстать упущенное. Это день волнений, сюрпризов, выхода за рамки, тяги к свободе, смены планов, возврата надежд. Будет снят или ослаблен контроль. Возможны эйфория и анархия. Приятные грани дня: романтика, оптимизм, дружелюбие, вдохновение, щедрость, гостеприимство, позитивная отдача от прошлого. Удачный момент для свиданий, вечеринок, пикников, корпоративов, фестивалей, воссоединения с идейными собратьями, для благотворительных распродаж и других широких жестов.

Овен

Сегодня Овны неравнодушны к событиям социальной жизни и легко заражаются общим ажиотажем. Скучные повседневные дела на этой волне могут оказаться заброшены, зато можно неожиданно преуспеть в каком-то необычном занятии, оригинальном популярном хобби или в общественной деятельности. День подходит для общения с друзьями и возврата в прежнюю команду, для посещения корпоративов и крупных мероприятий.

Телец

Сегодня Тельцы могут увлечься, поставить себе запредельные и уже не актуальные цели. Им захочется стать революционерами, сломать барьеры и получить свободу. День мотивирует наверстать упущенное (например, в карьере), но на этот процесс судьба отводит лишь несколько месяцев, а результат может не оправдать затраты ресурсов. Важно оценить свои силы. Не стоит включаться в новые долгосрочные проекты.

Близнецы

Близнецам этот день помогает продлить праздник и с надеждой «заглянуть за горизонт». Судьба возвращает часть дополнительных шансов или прав - но, вероятно, ненадолго и вам стоит поспешить, если вы в них заинтересованы. Лучше не медлить, если вы надеетесь упрочить позиции в зарубежном сообществе, вернуть льготы, оформить визу, завершить образование, обрести любовь или восстановить покровительство.

Рак

Этот день будет для Раков спокойным, если они остаются в стороне от событий и лишь наблюдают за ними. Ракам, занявшим активную жизненную позицию, он сулит волнения и приключения (которые обещают закончиться благополучно и даже с некой выгодой). Вас ждет масса необычных впечатлений, если вы участвуете в социальной жизни и в делах друзей, распоряжаетесь большими суммами или совместными ресурсами.

Лев

Сегодня Львам не стоит терять время, если они хотят вновь набрать популярность, вернуть себе внимание влиятельных лиц или широкой публики. Для этого звезды советуют им искать гармоничные точки пересечения интересов и вкусов, признавать чужой авторитет, избегать самолюбования и не противопоставлять себя другим. Таким же образом можно улучшить и личные отношения (любовные, дружеские, супружеские).

Дева

Сегодня у Дев может прибавиться забот в связи с внештатной общественной работой или другим обстоятельством. Возможно, придется помочь друзьям или привлечь к своим делам добровольцев. Хлопотный день ожидает Дев, которые держат питомцев или являются волонтерами. Придется выйти за рамки стандартов и правил. Возможны необычные симптомы болезни, попытки лечения новыми или нетрадиционными способами.

Весы

Сегодня Весы могут дать волю романтическим и дружеским симпатиям, любви к детям и интересу к подрастающему поколению. Также, день создает условия для творческого и интеллектуального прогресса, обещает простор для личной и коллективной креативной фантазии. Импульс вдохновения может дать популярное хобби. Отличный момент для посещения мероприятий, оригинальной вечеринки, отдыха в большой компании.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют перейти черту дозволенного. Этому поспособствуют обстоятельства (атмосфера вокруг, прием гостей или визит в чужой дом, мода, популярное увлечение). Велико искушение покрасоваться, расширить территорию, нарушить диету, забыть о принципах, потратить много денег. Стоит помнить, что все расширения позже станут обременением, благо может обернуться злом, а приз - нагрузкой.

Стрелец

Стрельцам день добавит оптимизма и апломба. Многие Стрельцы почерпнут и то, и другое в своем окружении - например, среди друзей, коллег-единомышленников, родни, соотечественников. Есть шанс вернуть себе прежнюю аудиторию, получить подтверждение своей правоты и статуса. Возможны встречи с давними знакомыми. Удачный момент для посещения близкой по духу компании, для пикника, слета, корпоратива.

Козерог

Козерогов день подталкивает к расточительности. Верные себе, многие Козероги будут делать лишь продуманные покупки и вложения в проверенных направлениях, поэтому вряд ли пожалеют о сделанном. А вот увлекающимся Козерогам и тем, кто недостаточно владеет ситуацией, звезды советуют быть осторожнее: не исключен напрасный перерасход средств на ненужный престиж или на быстро выходящие из моды новинки.

Водолей

Водолеям этот день помогает сбросить оковы, вернуть надежду и веру, но также несет эмоциональную экзальтацию и различные перегибы. Звезды напоминают о вреде злоупотреблений (переедания, экстравагантных личных привычек) и советуют контролировать себя, чтобы приятное волнение не обернулось стратегическим просчетом или стрессом. Важно сохранять равновесие перед лицом домашних и социальных сюрпризов.

Рыбы

В этот день Рыбы склонны поддаваться влиянию общественного мнения, могут смотреть на все происходящее глазами своих друзей, коллег или кумиров. Звезды напоминают, что это хороший способ расширить кругозор или сознание, но не лучшая база для выводов, стоит дать себе время на формирование личной позиции. Участвуя в мероприятиях, важно учесть возможности своего организма. Не рекомендуются поездки.