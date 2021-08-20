Не поддаемся порыву бросить все — финансовый гороскоп на 21 августа

Сегодня будет велик соблазн собрать свои вещи и больше не появляться на работе.

Овен

В первой половине дня Овнам рекомендуется воздерживаться от участия в публичных мероприятиях рекламного характера. Контакты с влиятельными людьми могут негативно отразиться на вашей карьере. В этом смысле лучше воздержаться от участия в корпоративных вечеринках. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто занимается научно-исследовательской работой.

Телец

Сегодняшний день нельзя назвать удачным для Тельцов, работающих дистанционно с помощью интернета. У фрилансеров может сорваться выгодный заказ, либо вовсе не будет заказчиков. Особенно это характерно для первой половины дня. В конце дня укрепляются ваши деловые связи, возможно подписание договора о долгосрочном сотрудничестве.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня могут сорваться запланированные на это время деловые встречи и поездки. Возможны неожиданные происшествия в дороге и при ведении торговой деятельности. Вы можете попасть в пробку и опоздать на важную деловую встречу. Вторая половина дня благоприятна для руководителей, принимающих управленческие решения.

Рак

Ракам в первой половине дня вряд ли будет выгодно партнерское сотрудничество. Присмотритесь повнимательнее к тем людям, с которыми вам приходится вступать в деловые отношения – возможно, вас пытаются обмануть или лишить вас доходов. Вторая половина дня благоприятна для учебы и командировок. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на проведении рекламных мероприятий.

Лев

Львам в начале дня рекомендуется воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег и подчиненных. Такое поведение можно расценить как неконструктивное, поскольку оно вызовет ответную критику в ваш адрес. Вторая половина дня благоприятна для оформления кредитов. В целом вы сможете с выгодой для себя распорядиться заемными финансовыми ресурсами.

Дева

Первая половина дня может пройти напряженно для Дев, работающих в клубах, ресторанах, кафе, барах, развлекательных учреждениях. Будьте внимательнее при расчетах с клиентами – вас могут попытаться обмануть. Не следует экспериментировать с введением новых видов услуг. Вторая половина дня может быть связана с повышением спроса на ваши услуги у клиентов.

Весы

Весам в первой половине дня, возможно, предстоит испытать неудобства на рабочем месте. Это особенно относится к офисным служащим и продавцам магазинов. Возможно, вас временно переведут работать в другой отдел или кабинет, где для вас будет непривычная обстановка. Вторая половина дня связана с ускорением темпа работы и улучшением отношений с коллегами.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют воздержаться от обращения к вышестоящему начальству с просьбами, предложениями, служебными записками и отчетами. Любые информационные контакты с начальством могут иметь негативные последствия для вашей карьеры. Дело в том, что начальство может находиться в плохом настроении и может сделать вам несправедливое замечание. В конце дня успех ждет тех, кто работает в рекламном и издательском бизнесе.

Стрелец

Стрельцам в этот день не рекомендуется делать денежные переводы в другие города, регионы или страны. Велика вероятность допустить ошибку при заполнении платежных реквизитов, после которой ваш денежный перевод может надолго зависнуть. Это удачный день для подготовки отчетов. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Козерог

Козерогам, работающим с механизмами, машинами и иным техническим оборудованием, звезды советуют быть осмотрительнее в плане соблюдения правил техники безопасности. Возможны мелкие травмы и технические поломки. Вторая половина дня благоприятна для торговой деятельности, транспорта и учебы. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и увеличить число подписчиков и заказчиков.

Водолей

Водолеям звезды не советуют доверяться деловым партнерам. Возможно, вы узнаете, что от вас скрывают важную информацию, и работа партнеров не всегда идет в ваших интересах. В первой половине дня воздержитесь от подписания договоров о сотрудничестве. Вторая половина дня может быть связана с ростом доходов от любых видов деятельности. Усиливается ваша практичность при решении финансовых вопросов.

Рыбы

Рыбы в первой половине дня могут неожиданно для себя попасть в конфликтную ситуацию в трудовом коллективе. Не поддавайтесь на спонтанный порыв бросить всё и уволиться с работы. Помните, что при любых противоречиях всегда есть возможность прийти к компромиссу. Вторая половина дня принесет вам успокоение и душевное равновесие и это положительно отразится на деловой активности.