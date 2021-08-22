С кем из знаков зодиака будет самый крепкий брак

Астрологи назвали топ-3 знака зодиака, с которыми возможен крепкий союз.

Представители знаков зодиака по-разному строят отношения. Для того чтобы построить крепкую семью, астрологи советуют присмотреться к Тельцам, Ракам и Девам.

Пятый канал поделился, что Тельцы очень преданны и бесконечно ценят свой выбор. Если представитель этого знака встретил свою любовь, то будет упорно добиваться ее. А еще Тельцы прямолинейны — о проблемах в отношениях молчать не будут и сразу все разрешат.

Раки — настоящие семьянины, которые долго выбирают себе партнера, а встретив его, не отступают ни на шаг. Однако астрологи предупреждают, что этот знак Зодиака очень ревнив.

Дев привыкли считать холодными и прагматичными, но в семье они совсем другие. Представители этого знака Зодиака ищут человека с теми же моральными принципами, что и у них. Если Девы решатся создать семью, то никогда потом ее не бросят сами. Астрологи считают, что это один из самых верных знаков Зодиака.