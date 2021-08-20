Астрологи назвали худших хозяек среди знаков зодиака

Знак зодиака, под которым родился человек, позволяет составить примерную картину его поведения.

Звезды способны определять типичные черты характера человека, по крайней мере, именно такого мнения придерживаются российские астрологи. Недавно они составили список наихудших хозяек среди знаков зодиака.

В российском обществе до сих пор присутствует мнение, что все девушки и женщины, помимо своих профессиональных обязанностей, должны хорошо справляться с ролью хранительницы домашнего очага. Однако далеко не все из них согласны с данным утверждением. На деле совсем немногие представительницы прекрасного пола любят готовить и убираться. А самым «нехозяйственным» знаком зодиака по праву считаются Близнецы.

Женщины, родившиеся под этим знаком, предпочитают питаться в ресторанах. Они придерживаются мнения, что уборка и готовка попросту не созданы для них. Из-за этого брать на себя роль «хозяйки» зачастую приходится мужчине.

Аналогичными качествами обладают Водолеи. Они любят заказывать еду в ближайшем ресторане и считают любые дела по дому слишком обыденными. Из-за этого их жизнь очень часто напоминает бесконечный «творческий порыв».

Женщины-Овны тоже не славятся своим умением поддерживать хозяйство. Все их знания о доме никогда не применяются на практике. Такое положение вещей очень часто раздражает спутника жизни. Из-за этого в семье могут наблюдаться конфликты, передает портал Progorod58.ru.