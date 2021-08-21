Энтузиазм ведет в тупик — гороскоп на 22 августа

14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние с участием Юпитера добавляет оптимистичных эмоций, но не стоит немедленно трансформировать их в новые начинания: пока не настал вечер, энтузиазм будет вести в тупик.

Останется в силе шлейф позитивных вчерашних событий, но возможны и их побочные эффекты: эмоциональное перенапряжение, последствия авантюр и излишеств, беспорядок. Вечером «фестивальный» настрой сменится философским или мечтательным, благодаря переходу Луны в знак Рыб. Появятся предпосылки и для деловой суеты, но все конкретные акции (особенно, командировки, начало переговоров, лечения) лучше отложить на завтра.

Овен

Для Овнов день начнется оптимистично - например, со взгляда в светлое будущее или с надежды на продолжение вчерашних вдохновляющих событий. Звезды подсказывают, что пик энтузиазма придется на первую половину дня, и советуют поспешить, если хочется пообщаться с друзьями или покровителями. Вечером компания может распасться, появятся тайные заботы или возрастет потребность в интимном пространстве.

Телец

В этот день важным ориентиром для Тельцов останется будущее. Все, что с ним связано, будет сильно их волновать. Утро начнется с душевного подъема. Мощным мотивом может стать надежда вернуть себе привилегии, что-то доказать или «вскочить на подножку уходящего поезда». Есть риск столкнуться с негативным последствием эмоционального перенапряжения. Вечером полезно сменить задачу или фокус внимания.

Близнецы

Сегодня удача ждет Близнецов в первой половине дня. Чем раньше они примутся за дело, тем больше даров примут от судьбы. Но им не стоит рассчитывать на новые преференции и начинать что-то с нуля - лучше пользоваться имеющимися заделами, созданными в течение последнего года. Вечером желательно поставить даже самые удачные мероприятия на паузу, ограничиться мелкими делами и не строить точных планов.

Рак

Сегодня максимум волнений придется для Раков на первую половину дня. Именно в это время ожидается апофеоз общезначимых событий или пик их персонального приключения. Исход ситуации во многом зависит от случая или от чужой воли. Возможна удача в последний момент, если вы верно угадали тренд и примкнули к лагерю победителя. Снять напряжение и вновь обрести душевное равновесие удастся ближе к вечеру.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам следить за событиями издали и не принимать в них участия без необходимости. Чужие победы и поражения стоит принимать близко к сердцу лишь в том случае, если речь идет о друзьях, коллегах или близких - в противном случае, есть риск стать нежеланным гостем. Вечером нужна осторожность в делах: разыграется воображение, придется вступить в область догадок и предчувствий.

Дева

Начало дня вряд ли станет для Дев спокойным. Возможно, им придется завершать вчерашние дела, пытаться ликвидировать последствия недавнего праздника, хлопот или хаоса. Вечер обещает стать более спокойным, но не прибавит ясности. Нежелательно начинать в конце дня переговоры, а также спешить с выводами при недомогании: к ночи его симптомы могут трансформироваться или таинственным образом исчезнуть.

Весы

Весам стоит пользоваться моментом везения в первой половине дня. В это время вызовет оптимизм продолжение вчерашних событий или порадует долгожданный плод прежних усилий. Можно надеяться на крупную личную удачу, на успехи детей или триумф своей команды. Возможен подарок, приз или компенсация. Вечером напомнят о себе те последствия праздников и развлечений, которые были вредны для вашего здоровья.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов наиболее гармоничен вечер. Пока он не настал, многие Скорпионы будут жить на широкую ногу, пытаться расширить свои владения или сферу влияния. Не видя границ в эксперименте, они могут переступить ту грань, за которой заканчивается удовольствие (польза) и начинаются злоупотребления. Не всегда стоит поддаваться собственному вдохновению, идти на поводу у друзей и домочадцев.

Стрелец

Пока не пришел вечер, Стрельцам лучше заниматься внешней частью своей жизни, поддерживая контакты с близким или дальним окружением. Утренние и дневные часы довольно удачны - особенно, если не пытаться строить свой успех с нуля, а умело пользоваться тем, что наработано в последний календарный год. В конце дня желательно повысить аккуратность в мелочах, может потребоваться уединение или убежище.

Козерог

Утром и днем звезды предостерегают Козерогов от импульсивных действий в последний момент, в том числе, от спонтанных внушительных трат. Выгода от такого порыва может быть впечатляющей, но кратковременной, а отыграть назад окажется сложно, даже при наличии «плана Б» и страховки. Есть ограничения и вечером: не стоит включаться в переписку, торопиться в поездку, начинать новый цикл учебы или услуг.

Водолей

Водолеи встретят день на волне душевного подъема, что не всегда им выгодно: они могут не замечать, что находятся во временном ситуативном тупике, переоценивать свои силы в моменте и упорно стучаться в закрытые двери. Вдобавок, сегодня могут сказаться последствия вчерашних излишеств и волнений. Вечером требуется внимательность в мелких текущих делах, не помешает уточнить финансовые обстоятельства.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не поддаваться общему настрою и ждать вечера: именно в это время отчетливее зазвучит их внутренний голос и у них появится понимание своих собственных нужд. Действия, совершенные под влиянием обстановки утром и днем, могут оказаться не только излишними, но и в корне неверными и даже опасными (особенно, если это не разовая акция, а системное долгосрочное начинание).