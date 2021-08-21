Слова ударят в самое сердце — любовный гороскоп на 22 августа

Сегодня стоит подумать несколько раз, прежде чем начинать сложный разговор.

Овен

Этот день влюбленные Овны встретят полными надежд, и у них будут для этого основания. Но время не ждет и им желательно вовремя поймать свой момент удачи. Лучшее время для романтических мероприятий - первая половина дня. Вечером свидание грозит пойти по неудачному для большинства Овнов сценарию.

Телец

В первой половине дня Тельцы порой хотят невозможного, что может раздражать их партнеров и нервировать их самих. Для Тельцов, возложивших много надежд на утро, возрастает риск психологического выгорания. Звезды советуют планировать свидание на вечерний час: лишний пафос уйдет, а удачи прибавится.

Близнецы

Сегодня звезды советуют влюбленным Близнецам не медлить и перенести все романтические планы на первую половину суток. Вечером, наоборот, даже самое приятное свидание лучше плавно завершить. Свободным Близнецам к концу дня желательно сделать перерыв в поисках и поставить на паузу личную переписку.

Рак

Утром Ракам вскружит голову неординарный ход событий. Избежать волнений не удастся даже тем Ракам, любовный график которых идет по накатанной колее и не сулит никаких экстремумов. Вечером эмоции улягутся и многим Ракам недавние перипетии покажутся сном - приятным или страшным, зависит от ситуации.

Лев

В этот день Львам стоит уважать не только принципиальные взгляды и привычные странности своего партнера, но и его сиюминутные настроения. Нежелательно навязывать свое общество, если в данный момент в вас не очень нуждаются. Свободным Львам стоит отказаться от идеи знакомства или отложить этот шаг.

Дева

Сегодня звезды не советуют влюбленным Девам проявлять излишнее усердие или выдвигать новую поспешную инициативу. Утром велика вероятность ненужной суеты и тупика. Вечером не стоит назначать свидание и начинать переписку: настроение «на том конце провода» может оказаться для вас полнейшей загадкой.

Весы

Сегодня любовная удача сопровождает Весов в утренние и дневные часы. Если все сложилось как нельзя лучше, в первой половине дня самое время закрепить успех или подольше насладиться ситуацией. Если накануне вы упустили благоприятный момент, постарайтесь наверстать упущенное до наступления вечера.

Скорпион

Утром влюбленные Скорпионы переживают мощный душевный подъем и могут не совсем адекватно оценить картину происходящего. Самой большой их проблемой окажется слабое чувство меры. Вечером эмоциональная эйфория спадет и чувства вернутся в разумные «берега», это и будет самым удачным фоном для свидания.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не сбавлять любовную активность в первой половине дня: в это время на них работают и удачные обстоятельства момента, и прежние победы и достижения (порой вторые даже больше). Вечером обстановка изменится не в лучшую сторону, опасно поддаваться нахлынувшим эмоциям.

Козерог

В этот день влюбленным Козерогам вредит непоследовательность, особенно, приправленная импульсивностью. Самая большая ошибка - внезапно передумать в последний момент или, наоборот, поторопиться. Если романтическому свиданию или разговору быть в любом случае, лучше назначить его на вечернее время.

Водолей

Для влюбленных Водолеев день начнется со счастливых переживаний или больших ожиданий. Груз позитивных эмоций может оказаться неподъемным и привести к эмоциональному выгоранию (особенно, при резком скачке от уныния к надежде). Вечером лучше не назначать важное свидание и не спешить с выводами.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня не лучший момент для первой встречи и поиска новых стабильных отношений. День гармоничен для прочных любовных союзов: в них Рыбы смогут доверить партнеру все свои мысли и эмоции. Но даже в них не помешает дважды подумать перед тем, как начать важный разговор.