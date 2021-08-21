Справимся со всеми трудностями — финансовый гороскоп на 22 августа

Сегодня мы сможем решить все проблемы, поэтому смело двигаемся вперед.
Если у Овнов к этому дню остаются незавершенные дела, то начните ими заниматься с утра пораньше – в этом случае вы справитесь с поставленной задачей на удивление легко и быстро. Вторая половина дня напротив, может быть связана с неожиданными осложнениями. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от инвестиций в рискованные проекты.
Тельцы смогут провести весьма плодотворную деловую встречу в первой половине дня. В случае возникновения сложных и запутанных ситуаций обращайтесь за советом к друзьям и единомышленникам – от них вы получите реальную поддержку. Прекрасное время для торгово-закупочной деятельности, консультаций и транспортных услуг. Вторая половина дня неблагоприятна для подготовки отчетов.
Первая половина дня складывается успешно для Близнецов, занимающих руководящие должности. Ваши управленческие решения будут способствовать финансовому благополучию. Хорошо идут плановые работы в соответствии с графиком. Вторая половина дня может быть связана с трудностями и ошибками при работе с документами. Торговцам следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами.
Первая половина дня благоприятна для учебы и рекламных мероприятий. Вы сможете использовать это время для повышения уровня квалификации. Во второй половине дня Раки могут понести финансовые убытки. Возможно, вы столкнетесь с неожиданными ситуациями, связанными с техническими сбоями. Особенно это относится к работе с компьютерами.
Утром Львам может придти банковский перевод на карточку. Возможно, это те деньги, которые вы ждали раньше, но они задержались в пути. Если сегодня вы планировали оплачивать счета за коммунальные услуги или для погашения кредита, то сделайте это в первой половине дня. Вторая половина дня может столкнуть вас с ситуациями, когда вы не сможете справиться с некоторыми профессиональными вопросами, и ваш авторитет может пострадать.
Если Девам сегодня предстоит договариваться о сотрудничестве, то проведите переговоры с утра. Чем раньше начнется диалог, тем успешнее он завершится. Также это благоприятное время для контактов с клиентами в сфере услуг. Во второй половине дня вы можете столкнуться с препятствиями, и ваши возможности как-то повлиять на ситуацию будут ограничены.
Весы в начале дня смогут легко урегулировать любые вопросы, связанные со взаимоотношениями с коллегами или подчиненными в трудовом коллективе. Лучше всего контактировать с теми коллегами, которые вызывают у вас личную симпатию. Старайтесь не откладывать новые дела в долгий ящик и выполнять их сразу по мере поступления. Вторая половина дня неблагоприятна для работы с клиентами.
Утром Скорпионы могут проснуться с готовой идеей, которая поможет решить вам какой-то профессиональный вопрос. Это хорошее время для учебы, рекламных акций. Резюме в поисках новой работы тоже лучше публиковать на сайтах интернета с утра пораньше. Вторая половина дня может быть связана с мелкими, но досадными осложнениями в делах. Возможны технические сбои и поломки инструментов.
Стрельцам в начале дня рекомендуется заниматься теми делами, которые оставались незавершенными с предыдущих дней. В этом случае вы вообще не встретите никаких препятствий и быстро завершите то, что раньше не поддавалось. Вторая половина дня неблагоприятна для денежных переводов. Будьте внимательнее при вводе реквизитов на оплату.
Козерогам в утренние часы удастся совершить ряд удачных деловых поездок и встреч. Это прекрасное время для контактов, деловой переписки, работы с документами и торгово-закупочной деятельности. В конце дня воздержитесь от оформления договора на аренду. Вы можете столкнуться с нарушениями договорных обязательств. В семейном бизнесе могут возникнуть разногласия.
При должном старании и усердии в работе Водолеи смогут сегодня увеличить уровень доходов. Наиболее удачное время с точки зрения производительности труда – утро. Вторая половина дня может быть связана с фактами несогласованности в деловом сотрудничестве. Пользуйтесь осмотрительнее своими деловыми связями – вы можете столкнуться с отказами и невыполнением обещаний.
Оптимистичное настроение и уверенность в собственных силах помогут Рыбам добиться успеха в делах. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, в которой есть творческая составляющая, где требуется проявить выдумку и фантазию. Неплохое время для тех, кто работает по свободному графику. В конце дня воздержитесь от рискованных финансовых расходов.