Справимся со всеми трудностями — финансовый гороскоп на 22 августа

Сегодня мы сможем решить все проблемы, поэтому смело двигаемся вперед.

Овен

Если у Овнов к этому дню остаются незавершенные дела, то начните ими заниматься с утра пораньше – в этом случае вы справитесь с поставленной задачей на удивление легко и быстро. Вторая половина дня напротив, может быть связана с неожиданными осложнениями. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от инвестиций в рискованные проекты.

Телец

Тельцы смогут провести весьма плодотворную деловую встречу в первой половине дня. В случае возникновения сложных и запутанных ситуаций обращайтесь за советом к друзьям и единомышленникам – от них вы получите реальную поддержку. Прекрасное время для торгово-закупочной деятельности, консультаций и транспортных услуг. Вторая половина дня неблагоприятна для подготовки отчетов.

Близнецы

Первая половина дня складывается успешно для Близнецов, занимающих руководящие должности. Ваши управленческие решения будут способствовать финансовому благополучию. Хорошо идут плановые работы в соответствии с графиком. Вторая половина дня может быть связана с трудностями и ошибками при работе с документами. Торговцам следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами.

Рак

Первая половина дня благоприятна для учебы и рекламных мероприятий. Вы сможете использовать это время для повышения уровня квалификации. Во второй половине дня Раки могут понести финансовые убытки. Возможно, вы столкнетесь с неожиданными ситуациями, связанными с техническими сбоями. Особенно это относится к работе с компьютерами.

Лев

Утром Львам может придти банковский перевод на карточку. Возможно, это те деньги, которые вы ждали раньше, но они задержались в пути. Если сегодня вы планировали оплачивать счета за коммунальные услуги или для погашения кредита, то сделайте это в первой половине дня. Вторая половина дня может столкнуть вас с ситуациями, когда вы не сможете справиться с некоторыми профессиональными вопросами, и ваш авторитет может пострадать.

Дева

Если Девам сегодня предстоит договариваться о сотрудничестве, то проведите переговоры с утра. Чем раньше начнется диалог, тем успешнее он завершится. Также это благоприятное время для контактов с клиентами в сфере услуг. Во второй половине дня вы можете столкнуться с препятствиями, и ваши возможности как-то повлиять на ситуацию будут ограничены.

Весы

Весы в начале дня смогут легко урегулировать любые вопросы, связанные со взаимоотношениями с коллегами или подчиненными в трудовом коллективе. Лучше всего контактировать с теми коллегами, которые вызывают у вас личную симпатию. Старайтесь не откладывать новые дела в долгий ящик и выполнять их сразу по мере поступления. Вторая половина дня неблагоприятна для работы с клиентами.

Скорпион

Утром Скорпионы могут проснуться с готовой идеей, которая поможет решить вам какой-то профессиональный вопрос. Это хорошее время для учебы, рекламных акций. Резюме в поисках новой работы тоже лучше публиковать на сайтах интернета с утра пораньше. Вторая половина дня может быть связана с мелкими, но досадными осложнениями в делах. Возможны технические сбои и поломки инструментов.

Стрелец

Стрельцам в начале дня рекомендуется заниматься теми делами, которые оставались незавершенными с предыдущих дней. В этом случае вы вообще не встретите никаких препятствий и быстро завершите то, что раньше не поддавалось. Вторая половина дня неблагоприятна для денежных переводов. Будьте внимательнее при вводе реквизитов на оплату.

Козерог

Козерогам в утренние часы удастся совершить ряд удачных деловых поездок и встреч. Это прекрасное время для контактов, деловой переписки, работы с документами и торгово-закупочной деятельности. В конце дня воздержитесь от оформления договора на аренду. Вы можете столкнуться с нарушениями договорных обязательств. В семейном бизнесе могут возникнуть разногласия.

Водолей

При должном старании и усердии в работе Водолеи смогут сегодня увеличить уровень доходов. Наиболее удачное время с точки зрения производительности труда – утро. Вторая половина дня может быть связана с фактами несогласованности в деловом сотрудничестве. Пользуйтесь осмотрительнее своими деловыми связями – вы можете столкнуться с отказами и невыполнением обещаний.

Рыбы

Оптимистичное настроение и уверенность в собственных силах помогут Рыбам добиться успеха в делах. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, в которой есть творческая составляющая, где требуется проявить выдумку и фантазию. Неплохое время для тех, кто работает по свободному графику. В конце дня воздержитесь от рискованных финансовых расходов.