Ревность доведет до неприятностей — любовный гороскоп на 23 августа

Сегодня мы будем жутко ревновать вторую половинку, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Овен

Сегодня Овны погружены в поток повседневной суеты и за текущими делами могут забыть о личной жизни. По возможности, от свиданий и знакомств в эти сутки им следует отказаться. Если отношения натянутые, или вы не уверены в себе, старайтесь не заводить разговоров на проблемные или пока туманные темы.

Телец

Сегодня звезды ведут Тельцов к любовной удаче извилистыми, таинственными и неочевидными путями. Будущие сети любовных искушений могут сплетаться из случайных разговоров, догадок и даже слухов. В постоянных отношениях это подходящее время для доверительного разговора, можно обсуждать любые детали.

Близнецы

Сегодня Близнецы демонстрируют любимым не самые привлекательные грани своей разносторонней натуры. Одни Близнецы с самого утра «на взводе», другие готовы вспыхнуть из-за пустяка. Планировать на эти сутки романтическую встречу, совместное развлечение или серьезный личный разговор - не лучшая идея.

Рак

В этот день Раки существуют в параллельном мире своих фантазий, который все же имеет отдельные каналы связи с хлопотной и суетной реальностью. Контакт с представителем противоположного пола порадует, если Раки нашли родственную душу, которая путешествует в тех же виртуальных мирах, что и они сами.

Лев

Сегодня Львы во власти эмоций и фантазий, которые им не всегда следует принимать всерьез. Бурную игру своего воображения или ранящие воспоминания о любовном прошлом они способны принять за пылкую роковую страсть и «знак судьбы». Звезды напоминают, что настоящая любовь - это более здоровое чувство.

Дева

Сегодня партнеры Дев держат интригу, а Девы тайком «рвут и мечут». Их может вывести из себя чужое отсутствие или уход от темы. Острые ядовитые шпильки, ловко подпускаемые Девами в обычном общении, в романтических диалогах не слишком уместны: партнера легко задеть, он или она может молча обидеться.

Весы

Сегодня Весов интригуют и ранят отдельные мелочи, но они успешно скрывают это за безупречным самообладанием. Будучи настоящими джентльменами и леди, капризничать многие Весы сочтут ниже своего достоинства. В итоге, партнер может так и не догадаться, что его действия или слова их как-то задели.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы в ладу со своей интуицией, склонны доверять своим чувствам и полагаться на ощущения. Но им все же не помешает дополнить этот арсенал логическим мышлением или прислушаться к разумным советам со стороны: общая картина событий после этого станет более правдивой и полной.

Стрелец

Сегодня Стрельцы способны утратить в любви цельность взгляда, зациклиться на сиюминутных деталях и начать метаться между противоположностями (порой мнимыми и надуманными). Возможно, к этому их подтолкнут слова или действия партнера. Не лучший день для свидания, знакомства, отправки личного письма.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит внимательнее читать послания от любимого человека и сообщения от других лиц противоположного пола. И в тех, и в других могут содержаться загадки и завуалированные намеки, которые желательно верно понять. В собственных письмах также придется кое-что сказать «между строк».

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям остро реагировать на мелкие раздражители в личных отношениях: возможно, это всего лишь недоразумение. День требует повышенной деликатности в интимных вопросах, к которым, в том числе, могут относиться и некоторые финансовые темы. Не лучший момент для сближения.

Рыбы

Сегодня Рыбы охотно делегируют инициативу своей разговорчивой и активной половинке. Многие Рыбы (особенно, женщины) в эти сутки ранимы, их способна довести до слез ревность или мелочная критика со стороны партнера. Свободным женщинам-Рыбам стоит опасаться назойливых предприимчивых поклонников.