Утонем в мечтах и грезах — гороскоп на 23 августа

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах усилит чувствительность, мечтательность и рассеянность, что в ситуациях дня часто будет недостатком.

Обстановка этих суток располагает к суете, критиканству, коварству, интригам, сплетням, проблемам в поездках и при контактах с сервисами. Неаккуратность чревата мелкими травмами. Вдобавок, события дня «отбрасывают тень» в будущее, тайные мелкие промахи вскоре могут всплыть и оказаться критичными. Важно направить энергию раздражения в полезное русло, например, выяснить нужные подробности. Заслуживают внимания новости в сфере химии, фармации, гигиены, медицинских услуг.

Овен

Для Овнов этот день может оказаться наполнен тайными хлопотами и попытками прояснить детали. Возрастет зависимость от обстоятельств, условий работы или нюансов самочувствия. Возможны вынужденные поездки, закулисные переговоры, поиски медицинских, ремонтных или иных услуг. Стоит остерегаться скрытых ловушек, вражды по мелочам, интриг, мини-травм из-за небрежности. Не время для открытой инициативы.

Телец

Сегодня сами обстоятельства подводят Тельцов к продуктивному направлению мыслей и действий. Чтобы его не пропустить, им достаточно верно читать знаки судьбы и включать интуицию. Иногда полезно прислушаться к советам друзей или взять с них пример. При правильной внутренней настройке окажется неожиданно эффективным даже метод проб и ошибок. Приветствуются мелкие эксперименты с расчетом на будущее.

Близнецы

Сегодня у Близнецов беспокойный день. Деловая и домашняя суета будет вызывать раздражение, участятся служебные и семейные ссоры, случаи путаницы, ошибки. Если возникли метания между домом и работой, пора искать оптимальный баланс между этими направлениями или помощь, так как в ближайшее время ситуация будет лишь накаляться, хаос начнет провоцировать травмы, конфликты и обострения недомоганий.

Рак

Сегодня Раки склонны к мечтательности и некоторому идеализму. Звезды советуют им не отстраняться от реальной жизни, активнее включаться в поток новостей и событий. В этот день не так уж сложно совмещать мечты с повседневными делами, нужны лишь ловкость, внимательность и аккуратность. Это неплохой момент для разъездов, деловых переговоров, обмена услугами. Стоит поддерживать контакты с друзьями.

Лев

Сегодня Львам не помешает удвоенная внимательность в любом, даже мелком деле. Невинные просчеты и недосмотры этого дня могут какое-то время оставаться в «латентном состоянии», но дадут знать о себе позже, возможно, через несколько месяцев. К ошибке может подтолкнуть иллюзия, обман или неопределенность ситуации. Стоит тщательно проверять платежные документы и быть дотошнее при заключении сделок.

Дева

Сегодня в окружении Дев много неясностей, что их одновременно интригует и раздражает. Не всегда прозрачны чужие намерения, мотивы ответа или молчания. Язвительность и критичность самих Дев часто наталкиваются на уклончивость их собеседников. Обсуждение многих тем все еще преждевременно. Не лучшее время для выступления с инициативой переговоров или предложением о долговременном сотрудничестве.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам активнее обсуждать рутинные темы, связанные с работой, услугами, здоровьем, наймом персонала, содержанием питомцев. Важно отбросить предрассудки и мнительность. Не стоит бояться беседы с врачом или помощником, исследования с возможными неприятными открытиями: сейчас это единственный способ разобраться в жизненно важном вопросе и частично сорвать с него флер интриги.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит игнорировать игру своего воображения и тонкое чутье, но не стоит и слепо принимать свой внутренний голос за готовую истину. Полезно прислушаться к голосу разума, включить критическое мышление, сбалансировать логику и фантазию. Важно не увлечься суевериями и мнимыми «знаками». Возможно, пора посоветоваться с другом или коллегой, обладающим рациональным взглядом на вещи.

Стрелец

Стрельцов день вынуждает лавировать между разными полюсами - например, карьерой и домом, фантазией и реальностью, духовным и материальным. День создает суету, провоцирует ссоры и недопонимание, сложен для переговоров. Наступает новая фаза личной ответственности (например, за свое здоровье). Может приобрести значение персона помощника, начальника, друга, врача, подчиненного, одного из родителей.

Козерог

Сегодня Козерогам не помешает тщательнее разобраться в полученных сведениях, добавив к обостренному чутью скрупулезный логический анализ. Возможно, придется понять намек или подтекст, расшифровать нечеткую запись, отделить важные сообщения от провокации или спама. Стоит дотошнее проверять перед отправкой документы и письма, уточнять детали маршрутов. Возможны мелкие споры и осложнения в поездках.

Водолей

Сегодня Водолеям пригодится внимательность в текущих делах - особенно, при управлении бизнесом и производством, при получении услуг, совершении платежей и распоряжении ресурсами. Велика вероятность пропустить критичные детали, стать жертвой мошенничества или вредительства, приобрести продукт или изделие с тайным изъяном. Стоит проверить кандидатуру партнера, покупателя, посредника, созаемщика.

Рыбы

Сегодня Рыбам опасно вступать в диалог на задевающую их тему: повышенная эмоциональность сделает их беззащитными перед чужой критикой и насмешкой. В деловых вопросах многие Рыбы окажутся в позиции ведомых, а иногда и подавляемых. Это день сниженной конкурентоспособности, будет сложно отбить атаку. Лучше уйти от борьбы, отклонить смелое предложение. Не лучший момент для выступления, консультации.