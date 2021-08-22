Не даем и не берем взаймы — финансовый гороскоп на 23 августа

В первом случае мы можем потерять деньги, во втором — отношения.

Овен

В этот день Овны могут успешно переключиться с уровня идей и планов в сферу практической реализации творческих замыслов. Возможно, для этого вам придется вести более четкое планирование своей деятельности и соблюдать строже график работы. Укрепляйте доброжелательный стиль общения с коллегами и подчиненными. Во второй половине дня сдерживайте свои эмоции.

Телец

Тельцы, получающие доход от сферы недвижимости, сегодня смогут заключить выгодный договор на аренду. Это хороший день для дизайнеров, строителей, работников гостиниц, ресторанов, игровых клубов. Строителям можно сдавать готовые объекты заказчикам. Во второй половине дня воздержитесь от неофициальной подработки. У фрилансеров может наблюдаться снижение количества заказов.

Близнецы

Близнецам рекомендуется в этот день заниматься благоустройством на рабочем месте. Офисные служащие могут получить в свое распоряжение новые более производительные технические средства. Успешно пойдут дела у строителей, коммунальщиков, работников складских помещений. В конце рабочего дня обстоятельства могут поменяться, и вам, возможно, придется корректировать свои планы.

Рак

Ракам звезды не советуют в этот день вступать в контакты с представителями власти и с начальством без крайней необходимости. При оформлении документов в официальных инстанциях вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками и рискуете потерять много времени впустую. Если вам предстоит деловая поездка или встреча, то запланируйте ее на первую половину дня.

Лев

Львам в этот день, возможно, удастся увеличить доходы. Особенно это относится к тем, чья работа связана преимущественно с умственным трудом. Успешно пойдут дела у программистов, торговцев, водителей транспорта, консультантов и дизайнеров. Во время командировок вы можете столкнуться с препятствиями. Не исключены проверки и ревизии представителями фискальных властей.

Дева

У Дев сегодня возрастает вероятность технических сбоев и мелкого производственного травматизма. Если вы работаете в промышленности или ваша работа связана с обслуживанием машин и механизмов, то не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Также это не лучший день для проведения финансовых операций. С подачей заявления в банк на выдачу кредита пока лучше воздержаться.

Весы

Весам, работающим в партнерском бизнесе, возможно, придется преодолевать много мелких препятствий из-за непонимания и несогласованности в работе. Если хотите, чтобы работа была выполнена качественно и своевременно, то делайте все сами, не рассчитывайте на партнера. Воздержите от ведения переговоров и подписания юридически значимых документов.

Скорпион

Скорпионам сегодня, возможно, предстоит вносить коррективы в планы своих работ. Обстоятельства могут неожиданно поменяться, и вам придется заново выполнять то, что уже было сделано раньше. Например, может выясниться, что вас своевременно не оповестили о каких-то технических деталях и придется что-то переделывать. Не лучшее время для собраний и совещаний с деловыми партнерами.

Стрелец

Стрельцам сегодня могут предложить вернуться на ту работу, с которой вы ранее увольнялись. Возможен контакт с начальством, в результате которого будут пересмотрены прежние подходы к работе и внесены изменения в график. Кто-то из коллег может помешать вашей карьере. Берегите свою деловую репутацию и старайтесь действовать строго в рамках закона.

Козерог

Козерогам сегодня потребуются дополнительные профессиональные знания для завершения некоторых практических вопросов. Попробуйте воспользоваться советами более опытных коллег. В учебе этот располагает к повторению пройденного материала – иначе вы вперед не продвинетесь. Хорошо обмениваться опытом с коллегами в рамках общения на специализированных интернет форумах.

Водолей

Водолеям сегодня, возможно, придется столкнуться с бюрократическими проволочками при оформлении документов в официальных инстанциях. Также это не лучший день для деловых поездок по городу – вы можете часто попадать в пробки или могут возникать поломки с транспортом. Возможно опоздание на деловую встречу. Торговцам следует быть внимательнее к поступающей информации.

Рыбы

Рыбам не рекомендуется вступать в финансовые отношения с деловыми партнерами, давать или брать деньги взаймы. При выполнении клиентских заказов следует брать предоплату, поскольку возрастает вероятность потерять время на работу с неплатежеспособным клиентом. Доходы от партнерского бизнеса могут уменьшиться ввиду финансовых затруднений в делах партнеров.