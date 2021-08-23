Лопатой гребут: названы знаки зодиака, которые притягивают к себе деньги

С точки зрения астрологии, у каждого знака зодиака есть свои особенности.

Некоторые из них способны привлекать к себе деньги, пишет 5-tv.ru.

Удача буквально преследует Рыб, приходя к ним вне зависимости от времени и обстоятельств. Может создаваться впечатление, что деньги падают к Рыбам с неба. Представители данного знака зодиака в любой ситуации будут обеспечены и защищены.

Водолеи – настоящие везунчики. Представителям этого знака зодиака достичь успеха помогают их прагматизм и дисциплина. Таким настойчивым и мудрым людям даже не нужна фортуна, они сами способны достичь желаемого.

Девы на интуитивном уровне знают, в каком месте и в какое время им нужно оказаться, чтобы чувствовать себя обеспеченными и счастливыми. Они не строят грандиозных планов, но уверены в своих действиях.

Скорпион не будет тратить деньги на ветер. Представителю этого знака зодиака не свойственны спонтанные покупки. Зато такие люди умеют экономить и копить средства. Благодаря своей бережливости Скорпионы не склонны к финансовому краху.

Тельцы, в отличие от Скорпионов, любят рисковать. А большие деньги, по мнению астрологов, любят риск. Представители данного знака зодиака стремятся к работе с самых юных лет, поэтому уже к 30 годам могут стать бизнесменами. Благодаря трудолюбию и риску Тельцы могут легко достичь желаемого.