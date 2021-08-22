Хаос и вирусы: какие опасности поджидают нас в ближайшие две недели

Полнолуние может больно ударить сразу по нескольким сферам жизни.

Полнолуние в воскресенье, 22 августа, в 30 градусе Водолея символически завершает летний сезон, да и Солнце в ночь с 22 на 23 августа перейдёт в осенний знак Девы.

30 градус знака Водолей – место полной Луны (в 30 градусе Льва будет в это время Солнце). Хоть и считается по некоторым данным так называемым королевским, позитивным градусом, однако в последнем градусе любого знака всегда содержится печать каких-то окончаний процессов и подведения итогов, символического пересечения финишной прямой. Тем не менее нынешнее полнолуние имеет вполне благотворную окраску за счёт соединения с Юпитером, оказавшимся в диаметре нахождения обоих светил. А планетами-управителями полнолуния становятся Уран и Сатурн, получающие гармоничные аспекты соответственно от Марса и Венеры – это ещё один оптимистичный фактор, повышающий конструктивную динамику предстоящих двух недель.

Первая неделя от полнолуния, с 23 по 29 августа, может добавить информационных поводов. Меркурий сначала пройдёт заговорщицкую оппозицию с Нептуном – уже с вечера 23-го (до середины дня 25-го) может не хватать нужной и своевременной информации, возможны нарушения расписаний и режимов работы, аспект зачастую сопутствует проблемам на транспорте и узлах связи, нарушениям контактов.

26 августа Меркурий в «тригоне острословия» с Плутоном и на активном транзите Луны в Овне. Он наверняка принесёт воинственную риторику и резкую полемику на самых разных уровнях общения и контактов. Возрастает вероятность неожиданных новостей, связанных с властными структурами.

Завершающая четверть этого лунного цикла начнётся с 30 августа – позитивная связь Луны с Сатурном является стабилизирующим фактором. Однако на финишном отрезке до новолуния (7 сентября) нас ещё ждёт неприятное противостояние Марса с Нептуном (точный аспект 2 сентября), которое может обозначить себя уже с середины вторника, 31 августа. В это день на фоне дневных конфликтов Луны с Марсом и Нептуном многое может пойти вразрез с планами – перестраховки и своевременные переключения внимания на главные задачи будут помогать бороться с противоречиями.

1-3 сентября, под флагом транзитной Луны в Раке, претендуют на статус наиболее нервных дней недели. Рост подсознательных мотивов, двойные стандарты, страхи и сомнения, информационный хаос, закрытость окружающих в это время не должны удивлять. Важно также помнить, что этот отрезок может оказаться наиболее «вирусным» в различных проявлениях этого значения. Тем не менее период может помочь докопаться до истин, выявить причины и следствия проблем.

Более оптимистичным и ярким выглядит окончание цикла – 5-6 сентября. Тут будет работать ряд мажорных аспектов с участием Юпитера и Плутона, покажет свою дружественную, объединяющую силу тригон Солнца с Ураном. Эти дни вызывают неподдельный событийный интерес в публичном пространстве. Кроме прочего, несмотря на слабость убывающей Луны, период может вдохновлять на сильные, неожиданные поступки.