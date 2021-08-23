Нас захотят обмануть — финансовый гороскоп на 24 августа

Стоит быть осторожнее — сегодня на каждом углу будут мошенники.

Овен

Овнам звезды советуют держать под контролем свои эмоции. Сегодня это будет сделать непросто, поскольку вам, возможно, придется часто сталкиваться с неприятностями и препятствиями в делах – многое будет раздражать вас. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и не контактируйте с агрессивно настроенными людьми. Сдержанность поможет вам справиться с делами.

Телец

Тельцы сегодня не всегда смогут применить имеющиеся профессиональные знания на практике. Возможно, вам потребуется обратиться за советом к более опытным профессионалам. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт. Также со стороны работодателя могут ужесточиться требования к исполнению дисциплины.

Близнецы

У Близнецов сегодня может резко возрасти потребность в финансовых расходах. Это может быть связано с убытками, техническими поломками или с задержкой в поступлении оплаты за выполненную работу. По мере возможности воздержитесь от крупных покупок и от вложения денег в рискованные проекты. Не лучшее время для финансовых спекуляций - это может закончиться потерей денег.

Рак

Раки в этот день могут часто сталкиваться с осложнениями в делах. Возможно, вам придется преодолевать своеобразную полосу препятствий, потратив много сил и времени, чтобы добиться хоть какого-то результата. В этот день затруднено взаимопонимание с начальством и деловыми партнерами. Бизнесмены могут столкнуться с нарушениями договорных обязательств.

Лев

Львы в этот день могут столкнуться с задачами повышенной сложности, для решения которых может не хватить квалификации. Это может подтолкнуть вас к мысли о прохождении курсов повышения квалификации или к самостоятельному углублению в тонкости профессии. Попытка решить сложную профессиональную задачу может успешно завершиться, однако на это может быть потрачено много времени.

Дева

Девам звезды советуют экономнее расходовать деньги и вести строгий учет своих покупок. В противном случае вы можете не заметить, как выйдете за рамки бюджета. Также это не лучшее время для использования кредитной карты и электронных платежных систем при онлайн-оплате покупок в интернет-магазинах. Усильте меры финансовой безопасности для своих электронных платежных систем.

Весы

Весы сегодня могут быть настроены на активную самостоятельную деятельность. Однако старайтесь вести себя чуть более дипломатично и взвешивайте свои шаги перед тем, как что-то сделать. Если вы будете действовать, не считаясь с мнением партнеров, клиентов или начальства, то вместо продуктивной работы у вас получится конфликтная ситуация.

Скорпион

Профессиональная репутация Скорпионов сегодня может быть поставлена под сомнение. Возможно, вам поручат задание или вы получите заказ, для успешного выполнения которого потребуются более глубокие профессиональные знания в сравнении с тем, которые у вас имеются. Не лучшее время для подтверждения уровня своих знаний в экзаменах по переаттестации.

Стрелец

Стрельцы, работающие в творческих профессиях, сегодня могут столкнуться с ситуациями, которые поставят вас в тупик. Бывают дни, когда, что бы вы ни предпринимали, всё не приводит к желаемому результату. И сегодня как раз один из таких проблемных дней. Ваши идеи могут не получить одобрения и поддержки со стороны коллектива и единомышленников.

Козерог

Это достаточно напряженный день для Козерогов, занимающих руководящие должности. Старайтесь не поддаваться на эмоции и не предпринимать резких действий, чтобы непременно и любой ценой продавить свои решения. Постарайтесь действовать методами мягкой силы, убеждая оппонентов в своей правоте логическими доводами, а не приказами. В сложных и противоречивых ситуациях ищите компромиссные решения.

Водолей

Спокойствие и невозмутимость Водолеев вместе методичной работой по достижению поставленных целей – вот что требуется сегодня для результативной работы. Возможно, вам придется столкнуться с необязательностью со стороны клиентов или партнеров. Не исключены проблемы во время деловых поездок. Будьте внимательнее к поступающей информации и проверяйте ее на предмет достоверности.

Рыбы

Сегодня у Рыб может усилиться соблазн получить крупные суммы денег, не прикладывая к этому больших стараний. Это относится к тем, кто зарабатывает деньги на разовых посреднических сделках, получая свою долю комиссионных отчислений или увлечен биржевой игрой на валютном и фондовом рынке. Однако риск потерять при этом крупные суммы денег выше того, что вы могли бы заработать.