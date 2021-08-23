Нас захотят обмануть — финансовый гороскоп на 24 августа

Стоит быть осторожнее — сегодня на каждом углу будут мошенники.
Овнам звезды советуют держать под контролем свои эмоции. Сегодня это будет сделать непросто, поскольку вам, возможно, придется часто сталкиваться с неприятностями и препятствиями в делах – многое будет раздражать вас. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и не контактируйте с агрессивно настроенными людьми. Сдержанность поможет вам справиться с делами.
Тельцы сегодня не всегда смогут применить имеющиеся профессиональные знания на практике. Возможно, вам потребуется обратиться за советом к более опытным профессионалам. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт. Также со стороны работодателя могут ужесточиться требования к исполнению дисциплины.
У Близнецов сегодня может резко возрасти потребность в финансовых расходах. Это может быть связано с убытками, техническими поломками или с задержкой в поступлении оплаты за выполненную работу. По мере возможности воздержитесь от крупных покупок и от вложения денег в рискованные проекты. Не лучшее время для финансовых спекуляций - это может закончиться потерей денег.
Раки в этот день могут часто сталкиваться с осложнениями в делах. Возможно, вам придется преодолевать своеобразную полосу препятствий, потратив много сил и времени, чтобы добиться хоть какого-то результата. В этот день затруднено взаимопонимание с начальством и деловыми партнерами. Бизнесмены могут столкнуться с нарушениями договорных обязательств.
Львы в этот день могут столкнуться с задачами повышенной сложности, для решения которых может не хватить квалификации. Это может подтолкнуть вас к мысли о прохождении курсов повышения квалификации или к самостоятельному углублению в тонкости профессии. Попытка решить сложную профессиональную задачу может успешно завершиться, однако на это может быть потрачено много времени.
Девам звезды советуют экономнее расходовать деньги и вести строгий учет своих покупок. В противном случае вы можете не заметить, как выйдете за рамки бюджета. Также это не лучшее время для использования кредитной карты и электронных платежных систем при онлайн-оплате покупок в интернет-магазинах. Усильте меры финансовой безопасности для своих электронных платежных систем.
Весы сегодня могут быть настроены на активную самостоятельную деятельность. Однако старайтесь вести себя чуть более дипломатично и взвешивайте свои шаги перед тем, как что-то сделать. Если вы будете действовать, не считаясь с мнением партнеров, клиентов или начальства, то вместо продуктивной работы у вас получится конфликтная ситуация.
Профессиональная репутация Скорпионов сегодня может быть поставлена под сомнение. Возможно, вам поручат задание или вы получите заказ, для успешного выполнения которого потребуются более глубокие профессиональные знания в сравнении с тем, которые у вас имеются. Не лучшее время для подтверждения уровня своих знаний в экзаменах по переаттестации.
Стрельцы, работающие в творческих профессиях, сегодня могут столкнуться с ситуациями, которые поставят вас в тупик. Бывают дни, когда, что бы вы ни предпринимали, всё не приводит к желаемому результату. И сегодня как раз один из таких проблемных дней. Ваши идеи могут не получить одобрения и поддержки со стороны коллектива и единомышленников.
Это достаточно напряженный день для Козерогов, занимающих руководящие должности. Старайтесь не поддаваться на эмоции и не предпринимать резких действий, чтобы непременно и любой ценой продавить свои решения. Постарайтесь действовать методами мягкой силы, убеждая оппонентов в своей правоте логическими доводами, а не приказами. В сложных и противоречивых ситуациях ищите компромиссные решения.
Спокойствие и невозмутимость Водолеев вместе методичной работой по достижению поставленных целей – вот что требуется сегодня для результативной работы. Возможно, вам придется столкнуться с необязательностью со стороны клиентов или партнеров. Не исключены проблемы во время деловых поездок. Будьте внимательнее к поступающей информации и проверяйте ее на предмет достоверности.
Сегодня у Рыб может усилиться соблазн получить крупные суммы денег, не прикладывая к этому больших стараний. Это относится к тем, кто зарабатывает деньги на разовых посреднических сделках, получая свою долю комиссионных отчислений или увлечен биржевой игрой на валютном и фондовом рынке. Однако риск потерять при этом крупные суммы денег выше того, что вы могли бы заработать.