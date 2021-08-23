Суета убьет романтику — любовный гороскоп на 24 августа

Сегодня стоит меньше спешить куда-то и больше наслаждаться временем, проведенным с партнером.

Овен

Сегодня звезды не рекомендуют Овнам торопить события и предпринимать в своей личной жизни какие-либо конкретные новые шаги. Мешать исполнению задуманного будет собственная непоследовательность и (или) неуверенность, а к ним наверняка добавятся ложная информация и неудачное стечение обстоятельств.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам обрывать свои любовные грезы: самое время разогнать воображение и представить возможные варианты прекрасного будущего. Неплохо помечтать о такой перспективе вместе с любимым человеком. Важно лишь помнить, что не все мечты имеют одинаковый шанс стать реальностью.

Близнецы

Сегодня Близнецы настроены романтично, но порой сами не знают, чего хотят. Их настроения неуловимо меняются, а ясный ум бессилен перед наплывом эмоций. Если что-то идет не так, многие Близнецы будут не прочь надеть спасительные «розовые очки». Это неудачный день для знакомств и любовной переписки.

Рак

Сегодня влюбленные Раки охотно уходят в мир своих грез, а свои тонкие чувства с большим трудом выражают словами: любые выражения кажутся им слишком будничными. Многие Раки будут неважными собеседниками, а говорить с пассией предпочтут на образном языке музыки, компьютерных игр или видеопосланий.

Лев

Сегодня Львы пассивны и зависимы от эмоций. Их природное обаяние может быть приглушено настроением или обстоятельствами. Негативной стороной этого дня могут стать сомнения и подозрения - скорее всего, преждевременные или напрасные. Чтобы не стать их жертвой, не создавайте для них питательную среду.

Дева

В этот день влюбленным Девам предстоит включить на полную мощность фантазию или эмпатию: других способов понять тайны души любимого человека у них нет. Многим Девам придется принять как должное его (ее) загадочное молчание, отсутствие или временное исчезновение из поля зрения. Важно не нервничать.

Весы

Сегодня звезды не обещают Весам новых серьезных подвижек в личных делах, но поддаваться унынию по этому поводу не советуют. По целому ряду причин день не располагает к активному совместному времяпрепровождению. Вы ничего не потеряете и даже выиграете время, если поставите любовные планы на паузу.

Скорпион

Скорпионам не стоит планировать на сегодня утомительные мероприятия: лишняя суета убьет романтику. Лучше оказаться вдвоем с любимым человеком в тихой интимной обстановке. В зависимости от вкусов и ситуации, можно вместе посмотреть фильм, послушать музыку или побыть на природе (желательно у воды).

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы склонны парить над суетой и жить в идеальном мире. Многим из них куда больше по душе роль философа или домашнего ленивца, чем страстного влюбленного, и с этим бессмысленно бороться. Лучше избегать в этот день светских мероприятий и свиданий по жестко заданному сценарию.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит форсировать любовную переписку, если роман только завязывается. В большинстве случаев ее можно без потерь отложить. В постоянных союзах есть условия для доверительного разговора, но заводить его лучше утром: вечером будет приятнее вместе помолчать или послушать музыку.

Водолей

Влюбленных Водолеев день может лишить уверенности или ввести в заблуждение. Мнительные Водолеи могут стать жертвой своих необоснованных подозрений или сиюминутного раздражения. Новый личный контакт лучше отложить на завтра. Если вы нетерпеливы, то дождитесь хотя бы полуночи: ситуация изменится.

Рыбы

Сегодня достигает пика эмоциональность Рыб. Погруженные в свои переживания, многие Рыбы пропустят слова любимого человека мимо ушей - и напрасно (особенно, если он или она открыто выражает свое недовольство). Но возможен и обратный эффект, при котором Рыбы будут излишне восприимчивы и внушаемы.