Суета убьет романтику — любовный гороскоп на 24 августа

Сегодня стоит меньше спешить куда-то и больше наслаждаться временем, проведенным с партнером.
Сегодня звезды не рекомендуют Овнам торопить события и предпринимать в своей личной жизни какие-либо конкретные новые шаги. Мешать исполнению задуманного будет собственная непоследовательность и (или) неуверенность, а к ним наверняка добавятся ложная информация и неудачное стечение обстоятельств.
Сегодня звезды не советуют Тельцам обрывать свои любовные грезы: самое время разогнать воображение и представить возможные варианты прекрасного будущего. Неплохо помечтать о такой перспективе вместе с любимым человеком. Важно лишь помнить, что не все мечты имеют одинаковый шанс стать реальностью.
Сегодня Близнецы настроены романтично, но порой сами не знают, чего хотят. Их настроения неуловимо меняются, а ясный ум бессилен перед наплывом эмоций. Если что-то идет не так, многие Близнецы будут не прочь надеть спасительные «розовые очки». Это неудачный день для знакомств и любовной переписки.
Сегодня влюбленные Раки охотно уходят в мир своих грез, а свои тонкие чувства с большим трудом выражают словами: любые выражения кажутся им слишком будничными. Многие Раки будут неважными собеседниками, а говорить с пассией предпочтут на образном языке музыки, компьютерных игр или видеопосланий.
Сегодня Львы пассивны и зависимы от эмоций. Их природное обаяние может быть приглушено настроением или обстоятельствами. Негативной стороной этого дня могут стать сомнения и подозрения - скорее всего, преждевременные или напрасные. Чтобы не стать их жертвой, не создавайте для них питательную среду.
В этот день влюбленным Девам предстоит включить на полную мощность фантазию или эмпатию: других способов понять тайны души любимого человека у них нет. Многим Девам придется принять как должное его (ее) загадочное молчание, отсутствие или временное исчезновение из поля зрения. Важно не нервничать.
Сегодня звезды не обещают Весам новых серьезных подвижек в личных делах, но поддаваться унынию по этому поводу не советуют. По целому ряду причин день не располагает к активному совместному времяпрепровождению. Вы ничего не потеряете и даже выиграете время, если поставите любовные планы на паузу.
Скорпионам не стоит планировать на сегодня утомительные мероприятия: лишняя суета убьет романтику. Лучше оказаться вдвоем с любимым человеком в тихой интимной обстановке. В зависимости от вкусов и ситуации, можно вместе посмотреть фильм, послушать музыку или побыть на природе (желательно у воды).
Сегодня влюбленные Стрельцы склонны парить над суетой и жить в идеальном мире. Многим из них куда больше по душе роль философа или домашнего ленивца, чем страстного влюбленного, и с этим бессмысленно бороться. Лучше избегать в этот день светских мероприятий и свиданий по жестко заданному сценарию.
Сегодня Козерогам не стоит форсировать любовную переписку, если роман только завязывается. В большинстве случаев ее можно без потерь отложить. В постоянных союзах есть условия для доверительного разговора, но заводить его лучше утром: вечером будет приятнее вместе помолчать или послушать музыку.
Влюбленных Водолеев день может лишить уверенности или ввести в заблуждение. Мнительные Водолеи могут стать жертвой своих необоснованных подозрений или сиюминутного раздражения. Новый личный контакт лучше отложить на завтра. Если вы нетерпеливы, то дождитесь хотя бы полуночи: ситуация изменится.
Сегодня достигает пика эмоциональность Рыб. Погруженные в свои переживания, многие Рыбы пропустят слова любимого человека мимо ушей - и напрасно (особенно, если он или она открыто выражает свое недовольство). Но возможен и обратный эффект, при котором Рыбы будут излишне восприимчивы и внушаемы.