Мечтаем на всю катушку — гороскоп на 24 августа

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Нептуна, набрасывает на многое флер тайны, пробуждает забытые эмоции и заставляет включать воображение.

Попытка удовлетворить любопытство натолкнется на сплетни или интригующее молчание. Пик дезинформации придется на утро, именно в это время желательно проверять и уточнять вчерашние данные. В потоке сомнительных фактов и туманных догадок выручит проницательность. Не стоит выбирать этот день для официальных мероприятий, переговоров, собеседований, целевых разъездов, планирования, для тонкой ювелирной работы, публикации материалов и работы с документами.

Овен

На этот день Овнам не стоит планировать важные дела, поездки и договоренности, а также занятия, требующие ловкости и собранности. Обстановка вплоть до вечера будет располагать к мечтательности, рассеянности, чувствительности, уединению. Можно использовать эти сутки для переработки впечатлений: сейчас есть над чем подумать, особенно, в связи с работой и здоровьем. Важно отделять правду от иллюзий.

Телец

Для Тельцов этот день изначально благоприятен - но им следует помнить, что их природная практичность будет часто уступать место фантазиям, а окружающие и вовсе могут витать в облаках. Благие намерения могут закончиться не трудовым порывом, а мечтами о будущем и прожектерством. Не исключен нечаянный или преднамеренный обман. Это подходящий момент для расслабления и не лучший для важных начинаний.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть внимательнее: будет сложно «навести резкость» на цель, зато легко погнаться за фантомом. Не помешает проверить данные, уточнить вчерашние договоренности и приказы: возможно, в них вкралась ошибка или это интрига, ловушка. Добавить проблем может обидчивость, сентиментальность или рассеянность. Не рекомендуются новые начинания, командировки, совещания и собеседования.

Рак

Сегодня Раки - идеалисты и фантазеры, неравнодушные к духовной грани вещей. Они могут остро реагировать на попытки отвлечь их от виртуальной жизни и вернуть в реальность. День хорош для уединения, но в рутинной обстановке и в потоке деловой суеты витание в облаках грозит проблемами «на ровном месте». Нужна внимательность за рулем, в работе с документами, в служебном и другом повседневном общении.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам устроить себе день отдыха. Если это невозможно, стоит отложить лишнюю суету, необязательные дела и чрезмерно трудоемкие задачи. Также, на этот день лучше не планировать ответственные новые начинания, необратимые финансовые процедуры, командировки и интенсивную деловую переписку. Еще одним критичным нюансом станет эмоциональный фон: лучше, если он будет позитивным.

Дева

Сегодня Девам придется смириться с отсутствием подвижек. Желаемый диалог не состоится или закончится знаком вопроса. Тормозить договоренности может сомнение и вступление в область догадок. Не приходится рассчитывать на четкую обратную связь и встречную откровенность. Не стоит начинать новый разговор и резко менять тему. Не лучший день для выступлений, консультаций, собеседований, посредничества.

Весы

Этот день даже на самых организованных Весов подействует расслабляюще. Не добавит результативности и общая обстановка, возможна небрежность со стороны сервисов или персонала. Стоит отложить до завтра совместные акции, публичные выступления и другие дела, связанные с необходимостью быть на виду и активно сотрудничать. Не помешает иметь при себе лекарства, так как могут обостриться недомогания.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам обсуждать все мелкие насущные дела с утра. Не стоит медлить и с короткими поездками по конкретным поводам: с каждым часом их результативность будет падать, возможны осечки, отсрочки, пропадания нужных людей с горизонта и другие препятствия. Остаток дня хорошо посвятить отдыху, расслаблению, несложным творческим занятиям или приятным мечтам о скором будущем.

Стрелец

Стрельцов этот день приглашает скорее к уединению, молчанию и погружению в духовные реалии, чем к активному общению. Возможно желание полностью уйти в мир музыки или игр, остаться дома или в укрытии. Но многим Стрельцам все же придется отдать дань насущным делам и контактам. Звезды советуют заниматься актуальной повесткой дня утром, исключив лишнюю суету и ограничившись уже заданными темами.

Козерог

В этот день Козерогам придется чаще полагаться на интуицию, чем на точные данные: последние могут запаздывать или отсутствовать. Многие Козероги будут интуитивно отделять истину от сплетен и домыслов, либо разумно откладывать выводы до поступления разъяснений. Не стоит планировать на сегодня целевые поездки, отправку важных сообщений, работу с документами и текстами, начало учебы или переговоров.

Водолей

Сегодня конструктивные качества Водолеев мало востребованы, а реализации их планов, даже самых грамотных и безупречных, мешают обстоятельства. Не лучший день для важных мероприятий и ответственных решений, для официальных процедур и шагов, направленных на получение конкретного результата. Не будет лишним контроль за вещами и денежными средствами: возможны таинственные пропажи и досадные утечки.

Рыбы

В этот день Рыбы склонны жить в своем собственном мире, который не всегда пересекается с реальностью и с чужими потребностями. В итоге, многие Рыбы останутся глухи к доводам собеседника или равнодушны к новостям. Рыбы, поддерживающие «обратную связь» с миром, сегодня могут неверно толковать поступающие сведения и искаженно воспринимать чужие слова, их главной опорой останется собственное чутье.