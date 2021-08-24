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Астролог объяснила, как положение Луны в день рождения влияет на характер

24 августа 2021ГороскопыВечерняя Москва

Характер человека зависит от того, в какой из дней лунного календаря он родился.

Астролог объяснила, как положение Луны в день рождения влияет на характер

Астролог Татьяна Михеева рассказала, каким богиням соответствуют новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна и как они влияют на поведение человека.

Богиня охоты Артемида является покровительницей людей, которые родились в первый лунный цикл — с первого по седьмой лунный день. Такие люди вырастают стойкими, прямолинейными и привлекательными. Они могут влиять на окружающих и влюблять их в себя.

Рожденным с восьмого по 15-й день лунного цикла, то есть во время растущей Луны, покровительствует богиня семьи и материнства Юнона. Такие люди предпочитают в жизни семейный уют, здоровые отношения с партнером. У них переменчивый характер, сложные нравы.

Рожденные с 16-го по 22-й лунный день живут под покровительством богини мудрости Афины. Люди, которые появились на свет в полнолуние, становятся умными и рациональными профессионалами. На первое место они ставят карьеру и только потом создают семью.

Геката соответствует людям, которые родились в период с 23-х по 30-е лунные сутки. Такие люди очень скрытны, они обладают узким кругом общения и малым количеством связей. Однако окружающие сами тянутся к ним, пишет Пятый канал.
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