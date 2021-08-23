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Женские знаки, которые обходятся мужчинам дороже всего

23 августа 2021ГороскопыВечерняя Москва

Женщины пяти знаков зодиака требуют в отношениях больших затрат.

Женские знаки, которые обходятся мужчинам дороже всего
Фото: liwli

Ухаживание за ними может обойтись в крупную сумму, если партнер будет слепо следовать всем дорогим желаниям возлюбленной.

Лев

У Львов все разложено по полочкам, и представительницы этого знака зодиака требуют соответствия. У мужчин не получится много сэкономить с такой супругой. Однако женщины-Львы создадут дома роскошный уют.

Козерог

Козероги видят в окружающем красоту. Их не волнует, сколько денег будет потрачено на эстетику. По этой причине партнерам придется считаться с большими запросами таких спутниц.

Овен

Овны любят впечатления и готовы тратить на них большое количество денег. Представительницы данного знака зодиака хотят повысить свой духовный уровень, вкладывая в курсы по саморазвитию свои и чужие деньги.

Скорпион

Женщины с идеальным вкусом — Скорпионы. Они трепетно относятся к интерьеру дома, своему гардеробу. Чтобы быть вместе с такой женщиной, придется делиться с ней суммами на модный дизайн.

Весы

Весы часто противоречат сами себе. Сначала они копят деньги, а затем срываются и скупают все, что им нравится. Однако с такими женщинами всегда можно договориться, пишет Пятый канал.

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