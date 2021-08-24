Лучшее — враг хорошего — финансовый гороскоп на 25 августа

Не стоит сегодня улучшать то, что и так неплохо работает. Например, навыки коммуникации.

Овен

Первая половина дня у Овнов может сложиться неудачно для инициатив. Это особенно касается офисных служащих, строителей и коммунальщиков. Возможны некоторые неудобства на рабочем месте, связанные с изменениями режима работы, перемещениями, перестановками. Не забывайте о правилах техники безопасности – возрастает вероятность производственного травматизма.

Телец

В первой половине дня звезды не советуют Тельцам доверять случайным знакомым. Если кто-то захотел с вами познакомиться в это время, то это может быть попыткой тайных недоброжелателей использовать вас в своих интересах. Не подставляйте себя под удар. В конце дня и вечером будет удачное время для тех, кто работает в клубах и ресторанах. Также можно обменивать валюту.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют воздержаться от участия в коллективных мероприятиях вроде собраний акционеров, планерок, совещаний или конференций. Вероятнее всего это будет бесполезным времяпрепровождением. В конце дня темп работы может ускориться. Особенно это касается работы над отчетами и аналитической работы по оценке состояния своего бюджета.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется воздерживаться от контактов с начальством без крайней производственной необходимости. Дело в том, что начальство будет склонно часто менять мнение и давать противоречивые задания. А вам будет сложно заставить себя подчиняться. Важные дела лучше отложить на конец дня. На это время можно планировать деловые поездки и встречи.

Лев

Соблюдение этических норм и правил поведения, а также исполнение служебных инструкций является для Львов важным условием для результативной работы. Возможны проверки вашей работы, ревизии, с целью поймать вас на нарушениях. В конце дня могут вырасти ваши доходы. Используйте это время для совершенствования профессионального мастерства и более интенсивного темпа работы.

Дева

Девам звезды советуют не делать ничего, что могло бы повысить риск финансовых потерь. Это, прежде всего, касается работников кредитно-финансовых учреждений и всех тех, кто является материально ответственным лицом. Кассиры магазинов могут недосчитаться выручки. В конце дня звезды ждут от вас самостоятельного и инициативного поведения.

Весы

Внешние обстоятельства в течение первой половины дня складываются неблагоприятно для Весов. Особенно это относится к тем, кто работает в сфере услуг. Возможны конфликтные ситуации при обслуживании клиентов. Старайтесь идти на уступки, иначе вашему начальству поступит на вас жалоба. В конце дня можно заниматься оформлением к получению положенных вам по закону субсидий, компенсаций, налоговых льгот.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется не отлучаться надолго с рабочего места и не допускать нарушений дисциплины труда. В противном случае вы можете получить административные взыскания. Также это не лучший день для студентов вузов, проходящих производственную практику в реальных условиях. Вторая половина дня благоприятствует исследовательской работе, планированию и проектированию.

Стрелец

Некоторая доля авантюризма будет присуща характеру поведения Стрельцов в первой половине этого дня. Однако расчет на получение больших доходов за счет спекулятивной деятельности вряд ли будет оправдан. Не пытайтесь усовершенствовать то, что и так неплохо работает. Во второй половине дня руководящие работники смогут проявить свои организаторские и управленческие таланты.

Козерог

Козерогам сегодня вряд ли стоит рассчитывать на надежность поведения деловых партнеров. Будьте готовы к тому, что некоторые данные вам обещания так и останутся неисполненными. Это не лучший день для риэлторов – клиенты могут в последний момент отказаться заключать уже согласованную сделку. Вторая половина дня благоприятствует профессиональному обучению и рекламным мероприятиям.

Водолей

Водолеям сегодня будет нелегко сосредоточиться на выполнении профессиональных обязанностей. Ваше внимание могут часто отвлекать на посторонние разговоры и иную случайную информацию. Также старайтесь не вступать в споры с коллегами и воздерживаться от критических замечаний в их адрес. Во второй половине дня хорошее время для оплаты счетов и оформления кредитов.

Рыбы

Рыбам звезды советуют браться только за ту работу, в которой вы имеете много опыта и чувствуете себя профессионалами своего дела. Воздержитесь от всевозможных экспериментов и усовершенствований. Вы можете не справиться с новыми задачами, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Во второй половине дня может активизироваться деловое партнерское сотрудничество.