Играем по правилам — любовный гороскоп на 25 августа

Сегодня не стоит выходить за рамки, которые для нас создали звезды и планеты.

Овен

Сегодня для успеха в общении с представителями противоположного пола Овнам важно не быть мелочными и не зацикливаться на деталях. Сама жизнь подскажет им несколько подходящих сценариев, из которых они смогут скомбинировать свой. Важно учесть вкусы партнера наряду со своими, не допуская дисбаланса.

Телец

Тельцов день искушает перебором вариантов в делах сердечных, но особого выбора не дает. Придется довольствоваться тем, что предлагают обстоятельства. Важно не попасть в ловушку формальных «равных отношений», если у вас роман с помощником, коллегой по профессиональному цеху или другом по несчастью.

Близнецы

День поможет Близнецам правильно расставить акценты в отношениях и подскажет очевидные варианты развития событий. Свободные Близнецы смогут законно поддержать флирт с двумя кандидатами и получат материал для сравнений. В постоянных союзах сегодня станет больше гармонии и меньше повседневных ссор.

Рак

Сегодня в общении с представителями противоположного пола Ракам не избежать соблюдения условностей, которые порой будут для них настоящей ловушкой. О свободном и искреннем выражении чувств можно забыть. Придется вспоминать (или осваивать вновь) непростое искусство компромисса и любовной дипломатии.

Лев

Львам не стоит пропускать этот день, если они хотят помириться с партнером или укрепить базовую гармонию отношений. Сегодня это происходит само собой, если демонстрировать дружелюбные намерения, сходство взглядов и добрую волю. Ради такой цели можно и нужно забыть о мелких временных разногласиях.

Дева

Сегодня Девам хочется «пройти по лезвию бритвы» или исполнить другой ловкий трюк, чтобы обратить на себя внимание пассии. Звезды намекают им, что полная свобода в этом направлении невозможна. Если вы готовы играть по правилам, рискните, но помните, что эффект ваших усилий окажется неоднозначным.

Весы

Сегодня Весам не нужно ломать голову над тем, как продолжить или возобновить роман: их партнеры сами проявят инициативу и при этом заранее подстроятся, по мере сил, под их интересы. Если внутренний голос не говорит вам твердое «нет», стоит принять приглашение встретиться или предложение помириться.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не мешает продемонстрировать во время свидания побольше находчивости, а также толерантности по отношению к вкусам любимого человека или к сложившейся обстановке. Высший пилотаж - найти остроумный выход из неординарной ситуации, не выходя при этом за рамки предписанных правил.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут дать волю своей игривости и любовной инициативе: их расчеты и планы окажутся верными. Звезды дают им законный шанс организовать свидание по приятному для себя сценарию - а заодно, возможно, реализовать какую-то оригинальную хитроумную задумку, которая долго ждала своего часа.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам стоит заранее просчитывать вероятные сценарии развития событий. Ритуалы и порядки этого дня не всегда на их стороне и заставляют их быть начеку. Всего один промах - и они окажутся в двойственном положении, которое может показаться смешным их партнерам, но не им самим.

Водолей

День добавит влюбленным Водолеям уверенности и одновременно оставит им право выбора. Застенчивых Водолеев он излечит от лишней скромности, а самоуверенным вернет апломб. Они станут более открытыми, импульсивными и изобретательными, восстановят в отношениях нужный баланс и прежние высокие стандарты.

Рыбы

Сегодня обстоятельства предписывают Рыбам определенные правила любовной игры, которым приходится соответствовать - иначе даже при наличии чувств их статус «в отношениях» оказывается под вопросом. Это могут быть принятые вокруг стандарты ухаживания или другие добровольно-принудительные требования.