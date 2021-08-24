Копим энергию для рывка — гороскоп на 25 августа

17-18 лунные сутки. Отдаемся порывам и экспериментируем — сегодня можно.

Только придется ютиться в узких рамках, которые задаст Луна в Овне. А вот переходить их и гнуть свою линию — так себе вариант. Светила обозлятся и кинут в нас десяток проблем. Не стоит сегодня ломать голову, лучше отложить все важные вопросы и решения на завтра, когда мы будем лучше соображать. Общаться нужно осторожнее — наши слова будут попадать в самое сердце. И чье-то сердце точно не выдержит. Вечером на нас может накинуться лень. Не стоит ей сопротивляться — подкопите энергию на завтрашний ворох дел. Читайте личный гороскоп и включаем креатив на полную мощность.

Овен

В борьбе с ленью вы одержали победу, и теперь можете не бояться трудных задач. Особенно полезно браться за дела, пользу от которых вы получите сразу. Также в этот день большая вероятность заразиться от кого-нибудь негативом. Поэтому старайтесь уходить подальше от агрессивных людей. Поддаваться импульсу тоже вредно — можно пожалеть о сказанном или сделанном уже завтра.

Телец

Перемены не дают вам и шанса отреагировать вовремя — очень многое в этот день происходит без вашего ведома. Да, это будет шокировать. Но стоит держать себя в руках и не нервничать — все изменения сейчас во благо. Обаяние сегодня на высоте, но несмотря на это, общаясь, стоит подбирать правильные слова — велик риск обидеть собеседника. Настраивайтесь на позитив, и тогда нужные люди потянутся к вам.

Близнецы

Нагрузка возрастает, а вместе с ней и стресс. Постарайтесь не браться за все дела разом, чтобы не перенапрячься. С деньгами стоит быть осторожнее — можно потерять кошелек или стать жертвой мошенника. Также сегодня вы можете разочароваться в ком-то. Но звезды советуют не делать поспешных выводов — возможно, позже вы поймете, почему человек действовал или говорил определенным образом.

Рак

Ищите компромиссы в отношениях и не спорьте на пустом месте. Сегодня люди, с которыми вы найдете общий язык, помогут в сложных проблемах, натолкнут на интересные мысли. Также не стоит делиться с кем-либо планами на будущее — вам могут дать вредные советы. Вечер лучше провести с людьми, которые вдохновляют вас на новые дела и дают пищу для ума.

Лев

Сегодня люди заражают вас своим настроением, поэтому общайтесь реже с негативными собеседниками и чаще — с вдохновляющими. Также стоит держаться подальше от споров — они могут испортить вам и настроение, и отношения с очень важными людьми. Полезно в этот день думать о будущем — чем детальнее будут ваши сценарии, тем быстрее они станут настоящим.

Дева

Никуда не спешите, вы успеете везде. Также звезды советуют реже общаться — некоторые собеседники могут быть настроены негативно, и легкий диалог может быстро стать спором не на жизнь, а на смерть. Сегодня вы можете быть впутанным в интриги, поэтому не соглашайтесь на предложения, в которых не уверены. И исправляйте ошибки тут же — не стоит ждать, когда они станут настоящими проблемами.

Весы

Расставьте акценты и возьмитесь за дела, которые не могут ждать. Не отвлекайтесь на мелочи — сегодня они не играют никакой роли. Также звезды советуют меньше лениться — сейчас вы можете добиться своего, поэтому не теряйте времени зря. Полезно держать эмоции при себе, чтобы не поругаться с нужными и близкими людьми. Постарайтесь понимать всех и каждого — так вы будете меньше спорить.

Скорпион

Сегодня многие настроены агрессивно, поэтому стоит осторожнее подбирать слова — велик риск обидеть кого-то и испортить все отношения. Также не стоит сидеть на месте, это активный день, когда можно добиться многого. Полезно открываться всему новому, проводить эксперименты и знакомиться с нестандартными людьми — это поможет вам посмотреть на обычные вещи с совсем другой стороны.

Стрелец

В этот день не стоит бежать, сломя голову, за своими целями. Чего-то выдающегося ждать не нужно. Но полезно сегодня оглянуться назад и оценить пройденный путь, наметить планы на будущее, понять, чего вам не хватает в жизни и как это можно притянуть. А вот самооценку пора поднимать — в этом помогут аффирмации и встречи с друзьями. На личном фронте все сложно — ваши эмоции не дают и шанса рациональному разговору. Постарайтесь взять паузу и вернуться к сложной теме уже завтра.

Козерог

Сегодня вам не хватает времени на все про все. Поэтому реже отвлекайтесь и больше занимайтесь теми делами, которые стоят в вашем личном списке. Не бойтесь рассказывать налево и направо свои идеи — кто-то может поддержать их и словом, и делом. Также стоит взяться за домашние дела не в одиночку, а вместе с близкими людьми — так вы закончите быстрее и укрепите отношения.

Водолей

нициатива сегодня наказуема, поэтому не берите на себя дополнительную ответственность. Также не стоит в этот день вмешиваться в чужие отношения и разговоры — можете сделать только хуже. Стоит проверять информацию — возможно, кто-то хочет обмануть вас или приукрасить реальное положение дел. Чтобы не совершить ошибку, отталкивайтесь от опыта и прислушивайтесь к интуиции.

Рыбы

Те ситуации и проблемы, из-за которых вы сегодня расстраиваетесь, через неделю не будут иметь смысла. Поэтому поберегите свои нервы. Также не стоит бросаться в бой с головой сейчас — нужно выждать время, чтобы превратить свои мечты в реальность. А вот искать ответы на важные вопросы очень даже полезно — новости в этот день могут перевернуть вашу жизнь с ног на голову.