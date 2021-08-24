«Ось катастроф»: астролог рассказал, что ждет Афганистан в сентябре

Какие планеты виноваты в смене власти в Кабуле и что ждет целую страну в будущем?

Стремительная смена власти в Афганистане, удивившая многих экспертов, и как она произошла – на астрологическом языке достаточно акцентированно обозначили ключевые гороскопы года: сезонные карты равноденствий и солнцестояний, а также предшествующих новолуний.

Основная формула этих карт, построенных на столицу Кабул, – появление планеты ограничений Сатурна всякий раз со стороны и на линии «партнёров» (7 дом гороскопа) Афганистана как страны и «ставка» Урана как планеты обновлений/перемен в 10 доме власти.

Именно так выглядела первая и, пожалуй, наиболее важная годовая карта 2021 перехода Солнца в 1 знак зодиака Овен (весеннее равноденствие), дающая событийную развёртку на год вперёд. Такой же живописной было и карта ближайшей сезонной карты – ингрессии Солнца в знак Рака (летнее солнцестояние).

Событийная трактовка положения Сатурна, оказавшегося в этих картах на стороне символически держащих власть «партнёров», вполне схематична. В первую очередь развод и девичья фамилия, а уж потом «подставили» или не захотели связываться. Да, раздаются голоса экспертов о сговоре и бескровной передаче власти, но это не противоречит итогам и стоянке Сатурна в причинном месте.

И наконец, ближайшие карты, построенные на столицу Кабул, на новолуние 8 августа тот же жёсткий провластный Сатурн перешёл ровно на другую сторону – от линии 7 дома от насаждавших власть «партнёров» к 1 дому карты в котором и обосновалась новая власть. Получилась весьма символическая картина. Работающая в данный момент карта полнолуния от 22 августа, с тяжёлым Плутоном на восходе (1 дом) и Ураном в другом кардинальном месте (4 доме) вновь говорит про смену политического курса в целом в Афганистане и новых порядках в доме (условно в стране). Надо сказать, такого рода показатели могли бы поспособствовать даже, например, переименованию государства.

Чего ждать в дальнейшем? Карты новой власти пока нет, хотя символический гороскоп уже можно примерять, скажем, на вечер 15 августа, когда страну покинул президент А. Гани и СМИ сообщили о взятии Кабула, или на утро 19 августа (представители новой власти заявили о годовщине независимости Афганистана от Британии 19 августа 1919 года). Но в целом ситуация остаётся непредсказуемой. Однако ближайшие карты лунаций на Кабул (в данный момент это наиболее реальный вариант хоть каких-то прогнозов) всё-таки настораживают – к примеру, новолуние 7 сентября хоть и проходит со светилами на Восходе карты (проявление и назначения новой власти), но с выходом на свет (на углы карты) оси тяжёлых звёзд Антарес-Альдебаран, за которой закрепилось название – «ось катастроф». Наверняка нервозной станет и концовка августа-начало сентября – период, запланированный как дедлайн (31 августа) для вывода всего контингента войск США.