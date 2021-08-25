Дела идут в гору — финансовый гороскоп на 26 августа

Сегодня мы сможем на один маленький шаг, но продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Овнам сегодня, возможно, придется приложить немало усилий, чтобы добиться желаемых результатов в работе. Постарайтесь не отвлекаться на споры с коллегами и деловыми партнерами – так вы рискуете увязнуть в разбирательствах и потерять впустую драгоценное время. Старайтесь держать себя в руках и не нервничайте, если придется столкнуться с мелкими неурядицами.

Телец

Тельцы могут преуспеть в тех делах, инициаторами которых были они сами. Особенно это относится к теме укрепления и развития деловых связей. Успешно пойдет профессиональное обучение на курсах повышения квалификации. Будьте внимательнее к коллегам и подчиненным – от этого во многом зависит результативность вашей работы. Не вступайте в споры по мелким вопросам – это только отвлечет вас от работы.

Близнецы

У Близнецов сегодня хорошие шансы на повышение уровня доходов, причем как от основной работы, так и от дополнительной подработки. Сосредоточьтесь на решении финансовых вопросов – здесь ваши дела могут значительно улучшиться. А вот в карьере могут быть осложнения из-за задержки с выполнением плановых заданий. Соблюдайте субординацию и не вступайте в споры с начальством.

Рак

Ракам в одиночку сегодня вряд ли не удастся добиться того, что возможно при коллективном взаимодействии. Вы сможете прекрасно вписаться в коллективный производственный процесс, который в целом будет идти в фарватере ваших личных интересов. Непростой день для учащихся вузов, колледжей и курсов повышения квалификации. Деловая переписка может ввести в заблуждение.

Лев

Несмотря на достаточно напряженную финансовую ситуацию, Львы сегодня смогут добиться существенных успехов в карьере. Руководящие работники получат хорошие новости к концу рабочего дня. Доступ к важной информации поможет вам принять взвешенные управленческие решения. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель.

Дева

Интенсивная учеба, обмен мнениями и опытом – вот наиболее перспективное направление деятельности для Дев на сегодняшний день. Используйте возможности интернета для связи с коллегами из других регионов и стран. А вот в работе с клиентскими заказами у вас могут быть осложнения – внимательно выслушивайте или записывайте пожелания клиентов. При возникновении разногласий прилагайте усилия к тому, чтобы не доводить дело до конфликта.

Весы

Весам в этот день не нужно бояться перемен в карьере. Возможно, в вашей фирме будут происходить кадровые перестановки или пертурбации. Однако ваше положение от этого нисколько не пострадает, наоборот, вас могут повысить в должности и расширить круг ответственности. Помните, что любые перемены сейчас могут открыть перед вами новые возможности.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на вторую половину дня. В это время вы в основном сможете справиться с тормозящими влияниями первой половины дня. Возрастает роль делового партнерства. Вы сможете добиться результативного сотрудничества. При ведении переговоров вы сможете прийти к компромиссному варианту сотрудничества, который будет выгоден всем сторонам.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут быстро приобретать навыки работы с новыми техническими средствами и инструментами, благодаря чему процесс практического обучения пойдет легче. Это хорошее время для тех, кто занимается ремонтом и техническим обслуживанием машин и механизмов. Удачно поработают изобретатели, рационализаторы, инженеры и специалисты в области IT-технологий.

Козерог

У Козерогов в этот день могут сорваться запланированные деловые встречи по независимым от вас причинам. В процессе профессионального обучения могут возникнуть сложности в понимании учебного материала. Бизнесменам пока лучше воздержаться от рекламных мероприятий и контактов с иностранцами. Удачно пойдут дела у работников сферы услуг.

Водолей

Водолеям в первой половине дня не рекомендуется брать и давать деньги в долг. Возможно, вы будете испытывать нехватку денег в связи с возросшими потребностями или с задержкой поступления денег на ваши счета. Особенно это относится к тем, у кого имеется много долгов и кому требуется оплачивать счета по погашению кредитов. В конце дня ускоряется темп работы у строителей, коммунальщиков.

Рыбы

Рыбы смогут сегодня расширить свои деловые связи. Встречи и поездки лучше запланировать на вторую половину дня или на вечер. В профессиональном обучении отдавайте предпочтение новому учебному материалу. Может ускориться информационный и товарно-денежный оборот, что положительно отразится на торговле и транспортных услугах.