Не ждем у моря погоды — любовный гороскоп на 26 августа

Признаемся в любви и переходим в отношениях на новый уровень, даже если сейчас не самое удачное время.

Овен

Овнам звезды настоятельно советуют следить в присутствии партнера за своим настроением и поведением. Благие намерения представителей этого знака сегодня легко разбиваются о роковые препятствия, создаваемые их же прошлым, дурными привычками или плохим настроением. Весьма опасны приступы ревности.

Телец

Сегодня Тельцам стоит поберечь свои отношения от негативных влияний. «Пятую колонну», подрывающую любовный союз изнутри, могут являть собой не только внешние обстоятельства, но и собственные тайные амбиции Тельцов, порожденные их неудовлетворенностью в каком-то вопросе и непонятные их партнерам.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют влюбленным Близнецам заглядывать слишком далеко вперед: краски наверняка будут сгущены, а душевный покой утрачен. Тем более, не стоит заниматься усовершенствованиями. Если в личных отношениях установился подходящий баланс, лучше «не трогать систему, которая работает».

Рак

События этого дня покажут Ракам, насколько они преуспели в искусстве любовной дипломатии. «Полный штиль» сегодня маловероятен, но положительное развитие отношений подразумевает общую прочную гармонию. Если возникают критичные разногласия, значит, либо партнер неуживчив, либо вы сами сделали ошибку.

Лев

Сегодня у влюбленных Львов нет оснований для тотального пессимизма. Что бы ни случилось, связующая нить с любимым человеком (в том числе, духовная) не оборвется. Боле того, благодаря досадным происшествиям этого дня она может стать прочнее, по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Дева

Сегодня Девы рискуют оказаться в любовной ловушке. Возможно, это произойдет по их личному недосмотру или из-за не выученного ими в прошлом критичного урока. Звезды советуют им быть аккуратнее в ситуациях интимного плана, так как именно такого рода ошибки могут «подлить в бочку меда ложку дегтя».

Весы

Сегодня в любовных союзах Весов не все так просто, как кажется. В гармоничные цивилизованные отношения может вкрасться роковая негативная нота. Многие Весы будут винить в этом близкого человека, но порой сами рискуют ненароком разбудить в душе партнера «темную сторону». Важно взаимное великодушие.

Скорпион

В этот день «ахиллесовой пятой» влюбленных Скорпионов станет их излишнее усердие или пришедший по ходу событий азарт. Если вам удалось успешно разрешить нештатную ситуацию или удачно вырулить из назревающего кризиса, не пытайтесь повторить успех: возможно поражение. Для свидания день не лучший.

Стрелец

Этот день обещает стать для влюбленных Стрельцов счастливым. Он даст им дополнительный ресурс или подарит надежду. Подвижки вероятнее в тех ситуациях, когда нужно вернуть любовь или наверстать упущенное. Начиная новый роман, стоит помнить, что через несколько месяцев ситуация заметно изменится.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня они легко становятся жертвами обстоятельств и еще легче - заложниками своих негативных эмоций и привычек. Сами того не желая и не замечая, они рискуют оказаться в глазах своих любимых деспотами, ревнивцами и бытовыми монстрами. Важное свидание лучше отменить.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям важно поймать волну вдохновения и оставаться на ней вплоть до ночи. Чтобы не пропустить свой счастливый шанс, им желательно не «ждать у моря погоды», а проявлять умеренную инициативу. Даже если кипят страсти, и ситуация кажется критичной, верьте в любовь и в свою удачу.

Рыбы

Атмосфера этих суток вряд ли будет полностью отвечать любовным надеждам Рыб и их вкусам. Романтическая встреча пойдет по нежелательному для них сценарию. Свободных Рыб звезды предостерегают от новых приключений, а состоящим в отношениях напоминают, что сегодня их может нагнать неприятное прошлое.