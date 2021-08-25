Выходим за рамки — гороскоп на 26 августа

18-19 лунные сутки. Сегодня импульсивная Луна в Овне подталкивает к выходу за рамки и усложняет контроль за минутными порывами.

События этого дня пробудят противоречивые чувства, возрастет риск поддаться «ядерной смеси» позитивных и негативных эмоций. Если вторые начнут преобладать, даже благие гуманные порывы грозят обернуться роковым результатом или дать неприятный побочный эффект. Дружелюбие и великодушие могут соседствовать с тиранией, ревностью, мстительностью, навязчивыми деструктивными идеями, психологическим давлением, бунтарством, радикализмом. Опасны большие амбиции в сочетании с желанием взять реванш.

Овен

Сегодня Овны импульсивны и склонны потакать своим привычкам, как хорошим, так и вредным. С последними стоит бороться, иначе с верного курса часто будет сносить потоком негативных эмоций. Роковым препятствием на пути к хорошему будущему может стать тень прошлого - например, неизжитый конфликт с начальством, ложно понятая цеховая солидарность, ревность, злопамятность или профессиональная зависть.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не отключать инстинкт самосохранения, найти грань между увлеченностью и здравым смыслом. Прежде всего, совет актуален для Тельцов, пытающихся расширить свои возможности, тайно взять реванш и вырвать у судьбы «недополученные блага». Надежда вернуть время вспять и добиться цели со второй попытки может отнять у них много сил и негативно отразиться на их самочувствии.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит поддаваться всеобщему ажиотажу. Благим намерениям сопутствуют те или иные деструктивные влияния, а явные выгоды перспективного замысла могут сопровождаться неочевидными убытками. Причиной может быть не отсеченный до конца шлейф прошлого негатива (долги, материальные и идейные раздоры в группе). Желательно удвоить осторожность, если дело касается международного проекта.

Рак

Сегодня Ракам стоит быть осмотрительнее, так как чаши весов могут склониться в не выгодную им сторону. Не всегда причиной будет конкретная ошибка или претензия. Может проснуться давняя неприязнь в отношениях с отдельными людьми или социальной группой. Некоторых Раков невзлюбит их окружение или руководство. Не лучший день для совещаний и собеседований. Важно не нарушать закон и беречь репутацию.

Лев

Сегодня благоприятное развитие событий может оказаться для Львов немного подпорчено. Вероятность кризиса возрастет, если они путешествуют либо тесно взаимодействуют с представителями других стран и культур, иногородними, приезжими. Возможны проблемы с применением на практике имеющихся прав, в том числе, при медицинском обслуживании. Выручит удача, старая дружба, партнерство или покровительство.

Дева

Сегодня Девам не помешает усилить меры безопасности. Общая ситуация далека от катастрофической, но отдельные неприятности вполне возможны (в том числе, из-за собственных действий). Во многих сферах можно надеяться на поддержку со стороны друзей и помощников, но в некоторые моменты придется рассчитывать лишь на собственную мудрость: не рисковать, не поддаваться азарту, не увлекаться излишествами.

Весы

Весов звезды предупреждают о неоднозначной атмосфере дня и о возможных капризах партнеров. Их доброжелательность и благородство могут соседствовать со злопамятностью или плохим настроением. Стоит удвоить дипломатичность, если ведутся переговоры на глобальные сложные темы, например, о жилье или территории. Нежелателен контакт с людьми небезупречной репутации: она может бросить тень и на вас.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам увлекаться и пытаться одним рывком перевыполнить план. Попытки расширить первоначальный фронт работ или преуспеть одновременно в двух направлениях могут обернуться неприятными последствиями - например, дополнительным беспорядком, мелкими кризисами, травмами, локальными ссорами. Вероятность такого развития событий возрастает, если вы не поладили с помощниками.

Стрелец

Сегодня возрастают шансы Стрельцов на удачу. Звезды напоминают, что это лишь возможности, которые могут остаться нереализованными при вашей пассивности, и советуют не отвергать подарки судьбы, когда они сами идут в руки. Не стоит откладывать романтические, развлекательные и творческие мероприятия. Не возбраняется доля авантюризма при условии, что вы не рискуете всеми своими ресурсами сразу.

Козерог

Сегодня Козерогам нужен самоконтроль. День увеличит амплитуду эмоций, может пробудить навязчивую потребность (например, в расширении территории или влияния), толкнуть на опасный шаг и склонить к проявлению тяжелых черт характера: неуживчивости, злопамятности. Легко оказаться в роли тирана или, наоборот, попасть под прессинг окружения, особенно, изучившего ваши слабости. Лучше отложить начинания.

Водолей

Сегодня Водолеи умеют из всего извлекать дополнительные возможности. Звезды советуют им активнее этим пользоваться и не подавлять порывы своего минутного вдохновения: в эти сутки азарт способен быстро возникать и спадать, а упущенный шанс может не повториться. Для старта с нуля время не лучшее, но можно вернуть себе утерянные преимущества. У приключений этого дня есть скрытые побочные опасности.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам воздержаться от инвестиций в будущее и новых приобретений: в них возможен существенный изъян или недочет. Нежелательно покупать вещи с рук и б\у. И выгоды, и убытки этого дня имеют корни в прошлом. Возможны запоздавшие дополнительные поступления из скрытых или отдаленных источников - например, добровольные пожертвования из-за рубежа или компенсации за прежний ущерб.