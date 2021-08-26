Астрологи назвали самые ревнивые знаки зодиака

Ревность — неприятное чувство, которое переодически возникает у каждого, кто состоит в отношениях.

Кому-то кажется, что ему мало уделяют внимания, кто-то видит измену в любом невинном взгляде. Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака может устроить настоящий скандал из-за пустякового повода для ревности.

1 Овен

Возлюбленная этого знака может лишь слегка пококетничать или улыбнуться случайному прохожему, а ее партнер-Овен уже будет бежать за оружием. И нет, не для того, чтобы свести счеты с жизнью, не вынеся позора. Овен намерен наказать «изменницу» и в этом он за себя не отвечает.

2 Лев

И мужчины-Львы и женщины-Львы могут устроить настоящую истерику с битьем посуды, если вдруг заподозрят измену партнера. При этом повод может быть абсолютно надуманным. Лев даже может выгнать партнера из дома или пойти разбираться с предполагаемым любовником или любовницей.

3 Скорпион

Скорпионы — вот кто способен совершить необдуманные поступки, во время приступа ревности. Правда скорее всего они применят физическую силу не к партнеру, а к мебели. Например, сломают супружескую кровать или начнут крушить все в доме. Переговоры лучше отложить до времени, когда Скорпион выдохнется и придет в себя.

4 Рыбы

Тихие и спокойные Рыбы в ревностной ярости становятся одержимыми. «Пошла вон!» — может кричать такой мужчина, вынося дверь и выгоняя провинившуюся возлюбленную вместе с ней. Они уничтожат все, что может напоминать о нанесенной обиде и даже ударить неверную. Угрызений совести при этом испытывать они не будут.